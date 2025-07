Hinen Group

Hinen bringt 2400-W-Balkonspeichersystem auf den Markt - intelligent, skalierbar und DIY-freundlich für jedes Haus

Dongguan, China (ots/PRNewswire)

Hinen, ein auf intelligente Energiespeichersysteme spezialisiertes Unternehmen, hat im Juli dieses Jahres sein neuestes E Series H2.4S 2400-W-Einphasen-Balkonspeichersystem vorgestellt. Diese auf städtische Haushalte zugeschnittene All-in-One-Lösung bringt hohe Leistung, kompaktes Design und mühelose Installation in die Kategorie der Balkonspeicher und ermöglicht dem Anwender, den Eigenverbrauch mit intelligenten Solarspeichern zu maximieren.

Die 2004 gegründete Hinen Group ist börsennotiert (Tickersymbol 300787). Das Unternehmen hat stark in Innovation investiert und beschäftigt mehr als 400 Forschungs- und Entwicklungsingenieure. Es hält rund 150 Patente und investiert jährlich 20 Millionen US-Dollar in wegweisende Innovationen im Energiebereich. Das neue H2.4S spiegelt das Streben nach leistungsstarken und zugleich benutzerfreundlichen Produkten wider.

Beim H2.4S steht die Benutzerfreundlichkeit an erster Stelle. Dank der DIY-freundlichen Plug-and-Play-Installation lässt sich das System in nur zwei Minuten einrichten – ein Elektriker ist nicht erforderlich. Er verfügt außerdem über einen internen Kühlkörper für eine natürliche Kühlung und unterstützt eine sichere Wandmontage, um Platz zu sparen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Systems unter verschiedenen Außenbedingungen zu gewährleisten.

Es unterstützt auch die modulare Erweiterung der Batterie von einem auf sechs Packs und bietet eine flexible Speicherkapazität von 2,56 kWh bis 15,36 kWh. Ganz egal, ob man klein startet oder für künftiges Wachstum plant – die Nutzer können ihr System entsprechend ihrem eigenen Energiebedarf und Budget aufbauen.

Zur weiteren Verbesserung der Solarnutzung verfügt das H2.4S über vier unabhängige MPPT-Eingänge, die mit einer PV-Leistung von bis zu 3600 W kompatibel sind. Benutzer können verschiedene Arten und Ausrichtungen von Solarmodulen kombinieren und so die Energieerzeugung auch bei begrenzter oder schattiger Balkonfläche maximieren.

H2.4S hat ein 160 mm schlankes Design, ist wetterfest nach IP65 und arbeitet mit 30 dB sehr leise. Für den Einsatz auf dem Balkon sind Wasserdichtigkeit und Geräuscharmut entscheidend, um das System zu schützen und den Benutzerkomfort zu gewährleisten.

Das System ist mit einer LiFePO4-Batterie ausgestattet, die mehr als 8.000 Ladezyklen ermöglicht und eine 10-Jahres-Garantie beinhaltet. Das bietet Sicherheit und einen langfristigen Wert für Investoren, die in die Energieversorgung ihres Hauses investieren.

Zur Energieüberwachung und -verwaltung dient eine mobile App, über die verschiedene Betriebsmodi und intelligente Steuerfunktionen zur Auswahl stehen. Außerdem unterstützt das System die Integration von Smart Plugs, sodass Nutzer Geräte automatisieren und den Verbrauch verfolgen können, um die Energieeffizienz zu verbessern.

In kalten Klimazonen – etwa im Winter in Schweden oder Finnland – arbeitet das H2.4S dank seiner integrierten Heizfolie zuverlässig und ermöglicht so ein sicheres Laden auch Temperaturen von bis zu -20 °C. Es ist zudem mit einer Vielzahl von Photovoltaikmodultypen kompatibel, wodurch Anwender mehr Flexibilität bei der Beschaffung von Komponenten haben.

Das System unterstützt eine netzunabhängige Leistung von bis zu 2000 W und eignet sich damit für Notstromversorgung oder netzunabhängiges Wohnen. Darüber hinaus kann es an drahtlose intelligente Zähler angeschlossen werden, die LoRa-Kommunikation unterstützen, sodass keine Verkabelung erforderlich ist. Mit erweiterter Reichweite, starker Wanddurchdringung, einer Reaktionszeit von weniger als 500 ms und einer Leistungsaufnahme von unter 10 W sorgt eine effiziente Datenübertragung und Energieverwaltung für einen intelligenteren und optimierten Systembetrieb.

In den letzten zwölf Monaten ist Hinen mit einem Marktanteil von 8 % auf dem australischen Energiespeichermarkt rasch zu einer Top-5-Marke aufgestiegen und hat zugleich seine Expansion in Europa und Afrika beschleunigt. Mit starken Vertriebspartnerschaften und lokaler Serviceunterstützung verwirklicht Hinen sein Ziel, saubere, intelligente Energie in jeden Haushalt zu bringen.

