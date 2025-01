pressrelations GmbH

pressrelations-Studie: Parteien lassen Medienkompetenz im Wahlkampf links liegen

Düsseldorf (ots)

Soziale Netzwerke bieten Falschinformationen eine breite Plattform – befeuert durch KI und unkontrollierte Algorithmen. Doch der Wahlkampf zeigt: Die Parteien erkennen das Problem, verfügen jedoch kaum über geeignete Lösungsstrategien. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Analyse von pressrelations, die untersucht, wie die Mitglieder des Bundestags (MdB's) auf Social Media zu medienpolitischen Themen wie Fake News, KI-Desinformation und Medienkompetenz kommunizieren – und was die jeweiligen Parteiprogramme dazu beinhalten.

„Während Desinformationen durch den Einsatz von KI einfacher, schneller und überzeugender produziert und verbreitet werden, bleiben viele Parteien in ihren Aussagen vage und liefern kaum konkrete Gegenmaßnahmen. Gleichzeitig gefährdet eine unklare Medien- und Lizenzpolitik den Qualitätsjournalismus – gerade in einer Zeit, in der unabhängige, faktenbasierte Berichterstattung essenziell für eine funktionierende Demokratie ist“, warnt Jens Schmitz, geschäftsführender Gesellschafter von pressrelations.

Als führender Anbieter für Medienbeobachtung und -analyse in der DACH-Region mit internationaler Ausrichtung engagiert sich pressrelations aktiv für die Förderung von Medienkompetenz und die Bekämpfung von Desinformation.

„Medienkompetenz, der Umgang mit Desinformation und die Regulierung von KI sind zentrale medienpolitische Herausforderungen, die nicht nur unsere Branche betreffen, sondern die gesamte Gesellschaft. Die Parteien müssen hier mehr Verantwortung übernehmen und klare Strategien entwickeln“, so Schmitz weiter.

pressrelations Analyse untersucht die Social-Media-Beiträge der Bundestagsabgeordneten seit Bekanntgabe der Neuwahlen am 16.12.2024 auf Facebook, Instagram, Threads, X, Bluesky, TikTok, YouTube und Telegram und vergleicht diese mit den Wahlprogrammen der Parteien (CDU/CSU, SPD, FDP, Die Grünen, AfD, BSW und Die Linke). Ab dem 6. Februar 2025 wird pressrelations in mehreren Teilen eine umfassendere Analyse der Social-Media-Aktivitäten der MdB’s im Wahlkampf veröffentlichen.

Erste Zwischenbilanz

Desinformation: Parteien mit unterschiedlichen Ansätzen – oder gar keinen

SPD und Grüne setzen sich mit ihren Wahlprogrammen am umfassendsten für Maßnahmen gegen Desinformation ein. Beide Parteien fordern eine stärkere Verantwortung der Plattformbetreiber sowie eine effizientere Strafverfolgung digitaler Manipulation. Die Grünen wünschen sich zudem eine Verbesserung der Medienbildung, damit Desinformation besser von den Nutzenden erkannt wird. Zudem wollen sie spezialisierte Institutionen schaffen, die frühzeitig Deepfakes, koordinierte Falschinformationen und andere demokratiegefährdende Inhalte identifizieren sollen. Dies spiegelt sich auch auf den Social-Media-Kanälen der MdB's beider Parteien wider, die sich nach der AfD am häufigsten zum Thema äußern.

Künstliche Intelligenz: Zwischen Risiko und Wirtschaftsfaktor

SPD, Grüne und Linke fordern faire Vergütungen für Urheber. SPD und Linke wünschen sich als einzige Parteien eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte. Die SPD fordert in ihrem Wahlprogramm eine Weiterentwicklung der KI-Strategie Deutschlands, während sich die Grünen eine stärkere Offenheit und Förderung in Schlüsselbereichen wie KI wünschen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Von den Linken gibt es nur eine Forderung: KI-Wissen als Teil der beruflichen Ausbildung zu etablieren. Die SPD teilt im Vergleich deutlich mehr Beiträge zum Thema in den sozialen Medien, aber auch von den MdB's der Grünen und Linken sind vereinzelt Beiträge zu Künstlicher Intelligenz zu finden.

Medienkompetenz: Zwischen Wahlversprechen und Social-Media-Stille

Die SPD stuft in ihrem Wahlprogramm Medienkompetenz als Grundkompetenz im digitalen Zeitalter ein und setzt sich dafür ein, Programme zur Förderung der Medien- und Nachrichtenkompetenz für alle Altersgruppen auszubauen. Ihre MdB's äußern sich jedoch vergleichsweise selten in den sozialen Medien zum Themenkomplex.

Die vollständigen Daten mit Live-Zahlen zu allen fünf Kategorien (Desinformation, Künstliche Intelligenz, Pressefreiheit, Medienkompetenz und Urheberrecht) können im Echtzeit-Infoboard jederzeit eingesehen werden.

Die vollständige Studie zum Social-Media-Wahlkampf der Mitglieder des Bundestags (MdB’s) erscheint in mehreren Teilen ab dem 6.02.2025. Interessierte können sich schon jetzt kostenfrei für den Erhalt der Ergebnisse anmelden.

Über pressrelations

pressrelations ist ein führender Fullservice-Dienstleister für Medienbeobachtung und -analyse mit zwölf Standorten weltweit. Das Unternehmen kombiniert modernste KI-gestützte Technologie mit der Expertise erfahrener News Manager, um seinen über 1.000 Kunden fundierte Insights und strategische Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikation zu bieten.

Neben der umfassenden Analyse der Medienlandschaft engagiert sich pressrelations aktiv für die Förderung von Medienkompetenz und setzt sich für eine faktenbasierte, transparente Berichterstattung ein. Bereits in der Vergangenheit veröffentlichte das inhabergeführte Unternehmen wegweisende Studien zu Bundestagswahlen und dem US-Wahlkampf, um politische und gesellschaftliche Entwicklungen in den Medien datenbasiert zu beleuchten.

Original-Content von: pressrelations GmbH, übermittelt durch news aktuell