pressrelations und YouGov werden Partner: Neue Einblicke in Trends und Kaufverhalten für FMCG-Marken

Düsseldorf, 19.11.2024

Der Marktforschungsspezialist YouGov und der internationale Media Intelligence Anbieter pressrelations geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Gemeinsam setzen sie einen neuen Standard für die Trendanalyse im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG).

Trends der Zukunft treffen auf das Kaufverhalten der Gegenwart

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die einzigartige Verbindung zweier Datenquellen: Die Themenfrüherkennungsmethode FirstSignals® von pressrelations und die repräsentativen Consumer Panel Daten von über 30.000 Haushalten durch YouGov (ehemals GfK Consumer Panel Services). Durch die Verknüpfung dieser Daten gelingt es, zukünftige Konsumtrends mit dem realen Kaufverhalten der Gegenwart zu kombinieren.

„Die Partnerschaft von YouGov und pressrelations bietet Unternehmen erstmals die Möglichkeit, auf Basis einer datengestützten Trendanalyse konsistente und präzise Marktentscheidungen zu treffen“, erklärt Oliver Heyden von pressrelations.

Mit Hilfe der Früherkennungsmethode FirstSignals® wurden aufkommende Begriffe und Narrative aus den Themenfeldern identifiziert und den Consumer Panel Daten gegenübergestellt. Das Panel von YouGov erfasst kontinuierlich die Einkäufe samt demographischer Daten der Haushalte und schafft so aussagekräftige Einblicke zu realen Kaufdaten aus dem Konsumgütersegment.

Durch die Kombination dieser beiden Datenquellen von YouGov und pressrelations entsteht eine einzigartige Datentiefe, die das Konsumverhalten in Deutschland repräsentativ abbildet und aus neuen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Themen frühzeitig künftige Konsumtrends ableitet.

Die FMCG-Trend-Milchstraße: Wie Trend- und Marktforschung zukunftsweisende Themen sichtbar machen

Das Ergebnis der Kooperation ist die sogenannte „FMCG-Trend-Milchstraße“. Diese innovative Visualisierung ermöglicht FMCG-Unternehmen, sich schnell und intuitiv einen Überblick über relevante Entwicklungen zu verschaffen. Sie zeigt auf einen Blick, welche Themen die Zukunft prägen könnten und wie diese mit dem aktuellen Konsumverhalten in Zusammenhang stehen.

„Mit der FMCG-Trend-Milchstraße bringen wir Komplexität auf den Punkt. Unternehmen erhalten eine visuelle und datenbasierte Orientierung, die ihnen hilft, Richtungen frühzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Durch die Kooperation zwischen pressrelations und YouGov können wir gemeinsam die Trendforschung im FMCG-Segment auf das nächste Level heben“, erklärt Marc Knuff, Global Retail Director bei YouGov.

Eine Betrachtung der Milchstraße ermöglicht Unternehmen:

Bedürfnisse und Haltungen zu erkennen, bevor sie zu Produkttrends werden

Die Zukunft besser zu prognostizieren und Produkttrends frühzeitig zu nutzen

Auf Basis von datengetriebenen Medienanalysen und realem Kaufverhalten zu handeln

Die „FMCG-Trend-Milchstraße“ wird laufend mit neuen Konsumentendaten (YouGov) und FirstSignals®-Buzzwords (pressrelations) aktualisiert, um einen stets aktuellen Überblick zu den FMCG-Trendthemen zu ermöglichen.

Die Veröffentlichung der Studie „Unterwegs in der FMCG-Trend-Milchstraße“ ist für Anfang Dezember 2024 geplant. Interessierte Unternehmen können die Studie ab sofort vorbestellen und sich so ihren Einblick in aktuelle und aufkommende Entwicklungen der Branche sichern.

Über pressrelations

pressrelations ist ein führender Dienstleister für Medienbeobachtung und -analyse. Neben dem 360-Grad-Kundenportal NewsRadar® bietet pressrelations maßgeschneiderte Reporting-Formate, skalierbare Newsroom-Lösungen sowie die vom DPOK ausgezeichnete Analysemethode FirstSignals® zur Trendfrüherkennung. Das Unternehmen verbindet innovative Technologie mit der Expertise von News Managern und bietet seinen Kunden praxisnahe Insights und Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikationsarbeit.

Über YouGov

Der Bereich Consumer & Shopper Intelligence von YouGov, früher bekannt als Consumer Panel Services GfK ( CPS GfK), bietet Zugang zu einer Fülle von Fachwissen und hochwertigen Verbraucherpaneldaten. YouGov unterstützt die weltweit bekanntesten FMCG- und Einzelhandelsmarken dabei, in jeder Phase der Shopper Journey hervorragende Kundenerlebnisse zu bieten. YouGov beobachtet das Kaufverhalten der Kunden über einen längeren Zeitraum und an allen verschiedenen Einkaufsorten. So kann den Kunden ein umfassender und detaillierter Einblick in die Motivationen, Verhaltensweisen und Muster der Verbraucher in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gegeben werden.

Über FirstSignals®

Die Predictive-Analytics-Methode FirstSignals® erkennt Trendthemen, sobald sie den Kreis der Hyperexperten verlassen und zum ersten Mal in den medialen Echoraum eintreten. pressrelations-Analysten identifizieren dazu täglich neue Buzzwords aus wichtigen Branchen mithilfe eines Medienpanels aus 50 deutsch- und englischsprachigen Leitmedien sowie Top-Onlinemedien. Die gefundenen Buzzwords werden hinsichtlich ihrer Verbreitung und Dynamik analysiert und fortlaufend beobachtet. Schließlich ordnen Experten die Trendverläufe in den passenden Kontext ein und bewerten deren Relevanz für verschiedene Unternehmen und Branchen.

