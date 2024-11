pressrelations GmbH

Harris Vorsprung in den Medien schrumpft: pressrelations stellt exklusives Infoboard zur US-Präsidentschaftswahl 2024 bereit

Düsseldorf (ots)

Der internationale Medienbeobachter und -analyst pressrelations stellt ein exklusives Infoboard rund um die mediale Berichterstattung zur US-Präsidentschaftswahl 2024 bereit. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz wurden über 30.000 Artikel, welche die Wahlen oder mindestens einen der Kandidaten thematisieren, analysiert und hinsichtlich ihrer Tonalität im Zeitverlauf untersucht.

Die Daten zeigen, dass sich die Berichterstattung zu Harris nach einer stark positiven Euphoriephase im Anschluss an Bidens Rücktritt mittlerweile ins größtenteils Neutrale bis tendenziell Negative gewandelt, und sich so der dauerhaft negativ konnotierten Berichterstattung zu Trump angenähert hat.

Neben der Tonalität der allgemeinen Berichterstattung werden auch die Themen des Wahlkampfs sowie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Medien, in denen die Artikel erschienen sind, untersucht. Selbst in konservativen und rechtspopulistischen Medien wie Breitbart, der New York Post oder Fox News bleibt die positive Berichterstattung über Trump zurückhaltend. Stattdessen liegt der Fokus vermehrt auf kritischen Berichten über Harris, die hier verstärkt und überwiegend negativ beleuchtet wird.

Zu den Top 3 Wahlkampfthemen zählen die Wirtschaft, Debatten rund um Migration und Grenzsicherheit sowie das Thema Abtreibung – der Klimawandel spielt in der medialen Berichterstattung zum Wahlkampf hingegen kaum eine Rolle. Im Kontext der meisten politischen Themenfelder wird Kamala Harris tendenziell positiver dargestellt als Donald Trump, wobei auch hier der Abstand weiter schrumpft. Eine Ausnahme bildet bereits das Themenfeld rund um Migration und Grenzsicherheit: In dessen Kontext stößt Trump insgesamt auf eine tendenziell weniger negative Medienresonanz.

Das Infoboard zum US-Wahlkampf bildet die Entwicklungen rund um den Wahlkampf im Zeitverlauf ab. Die chartbasierten Medienanalysen zu den wichtigsten Themen, wie etwa dem Medienecho auf beide Kandidaten, Stimmungsentwicklungen und Top-Themen wie Wirtschaft, Migration und Außenpolitik, bieten einen tiefen Einblick in die aktuellen Wahlentwicklungen in den USA. Infoboards und Medienanalysen von pressrelations finden in Newsrooms internationaler Unternehmen Anwendung und bieten jederzeit aktuelle Einblicke in die wichtigsten News, Daten und Trends zu Themen und Branchen.

Sämtliche Daten und Ergebnisse können kostenfrei und jederzeit aktuell im pressrelations Infoboard zur US-Wahl eingesehen werden:

https://pressrelations.news/infoboard/us-wahl-2024

Zur Methodik:

Untersucht wurde die Berichterstattung von elf der reichweitenstärksten, landesweiten, politisch berichtenden Online-Medien der USA. Die Medien wurden gezielt selektiert, um ein repräsentatives Bild über die Wahlberichterstattung der Top-Medien in der US-Medienlandschaft zu erhalten. Als Zeitrahmen wurden Artikel ab dem 22. Juli, dem Rücktrittstag von US-Präsident Biden als demokratischer Präsidentschaftskandidat, gewählt. Neue Artikel werden kontinuierlich mittels KI tagesaktuell kodiert und Sentiment auf Kandidatenebene erhoben. Die Themenerkennung basiert auf umfassenden KI-Prompts, die sowohl generische Anweisungen als auch Stichwortlisten zur Identifizierung von Themen nutzen.

Über pressrelations:

pressrelations ist ein führender Dienstleister für Medienbeobachtung und -analyse. Neben dem 360-Grad-Kundenportal NewsRadar® bietet pressrelations maßgeschneiderte Reporting-Formate, skalierbare Newsroom-Lösungen sowie die vom DPOK ausgezeichnete Analysemethode FirstSignals® zur Trendfrüherkennung. Das Unternehmen verbindet innovative Technologie mit der Expertise von News Managern und bietet seinen Kunden praxisnahe Insights und Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikationsarbeit.

