pressrelations wird Gastgeber des FIBEP World Media Intelligence Congress 2025

Düsseldorf (ots)

pressrelations freut sich, den FIBEP World Media Intelligence Congress 2025 nächstes Jahr in Düsseldorf ausrichten zu dürfen. Als einer der weltweit führenden Kongresse für Medienbeobachtung und -analyse bringt die Veranstaltung Fachleute aus der Branche zusammen, um die neuesten Innovationen und Entwicklungen im Bereich der Media Intelligence zu diskutieren.

Der FIBEP-Kongress wird im Herbst 2025 in Düsseldorf stattfinden und bietet eine exklusive Plattform für internationale Branchenexperten, um sich über zukünftige Technologien, Datenanalysen und die Rolle der Medienbeobachtung auszutauschen. Dies wurde auf dem diesjährigen Kongress in Limassol, Zypern, bekanntgegeben.

Gegründet 1953, ist FIBEP heute ein führendes Netzwerk, das Medienbeobachtungsfirmen, PR-Dienstleister, Technologieunternehmen und Data-Intelligence-Experten vereint. Gastgeber pressrelations, einer der führenden Media-Intelligence-Anbieter in Deutschland, setzt sich dafür ein, eine inspirierende Atmosphäre zu schaffen, die zukunftsweisende Ideen und Lösungen fördert.

"Als Global Strategy Manager bei pressrelations und Vizepräsidentin von FIBEP freue ich mich, die globalen Führungskräfte im Bereich Medienintelligenz, Technologie und Daten nächstes Jahr in unserer Heimatstadt willkommen zu heißen – einem lebendigen Zentrum für Innovation. Der FIBEP-Kongress bietet die perfekte Gelegenheit, neue Partnerschaften zu knüpfen und wertvolle Einblicke in technische und regulatorische Entwicklungen zu gewinnen, die unsere Branche prägen. Wir können es kaum erwarten, unsere internationale Gemeinschaft in Düsseldorf zu treffen und gemeinsam die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen!" - Romina Gersuni, Global Strategy Manager bei pressrelations und Vice President von FIBEP

Über pressrelations

pressrelations ist ein führender Dienstleister für Medienbeobachtung und -analyse. Neben dem 360-Grad-Kundenportal NewsRadar® bietet pressrelations maßgeschneiderte Reporting-Formate, skalierbare Newsroom-Lösungen sowie die vom DPOK ausgezeichnete Analysemethode FirstSignals® zur Trendfrüherkennung. Das Unternehmen verbindet innovative Technologie mit der Expertise von News Managern und bietet seinen Kunden praxisnahe Insights und Handlungsempfehlungen zur Planung, Steuerung und Evaluation ihrer Kommunikationsarbeit.

Über FIBEP

Die FIBEP ist der weltweite Verband für Medieninformationen mit über 130 Unternehmensmitgliedern aus mehr als 60 Ländern. Der Verband und seine Mitglieder konzentrieren sich auf die Bereitstellung globaler, unternehmensorientierter Lösungen in den Bereichen Medienbeobachtung, Medienanalyse, PR-Distribution, Journalistendatenbanken sowie Beratungsdienste und SaaS-Plattformen.

