"Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez": Fünf neue Folgen von Hamburgs sündiger Partymeile

Neue Geschichten mit Koberer Fabian, Jezz & Krümel, Hausmeister Atze und Dragqueen Vanity Trash

Victoria will als Striptease-Tänzerin auf der Reeperbahn durchstarten

"Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez" ab Donnerstag, den 29. August um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

"Reeperbahn privat" kehrt mit neuen Folgen zurück und gewährt erneut einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen einer der berühmtesten Straßen Deutschlands. Von der Prostituierten bis zum Türsteher - "Reeperbahn privat" erzählt die Geschichten, die die schillernde Welt der Reeperbahn so einzigartig machen. Neben bekannten Gesichtern wie Koberer Fabian, Jezz und Krümel sowie Dragqueen Vanity Trash werden auch Kiez-Neulinge wie Victoria begleitet. Sie will als Striptease-Tänzerin auf der Reeperbahn durchstarten. Fünf neue Folgen "Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez" - ab dem 29. August immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Koberer Fabian hat die Reeperbahn im Blut. Seit über 30 Jahren arbeitet er bereits auf dem Kiez. In der neuen Staffel will er seinen 50. Geburtstag in großem Stil auf der Partymeile feiern. Koberer Fabian und seine Frau Franzi wollen wieder mehr Abwechslung in ihren Ehealltag bringen. Deshalb plant der 50-Jährige eine ganz besondere Aktion, mit der er Franzi überraschen will.

Die Prostituierte Kitty muss aus ihrem Apartment ausziehen und ist dringend auf der Suche nach einer Wohnung, um arbeiten zu können. Doch es hagelt Absagen. Wird sie in letzter Sekunde fündig werden oder verliert sie ihre Kunden? Kiezurgestein Schnecke will mit einer neuen Geschäftsidee den Kiez aufmischen. Hobby-Boxer sollen bei ihm einen Boxkampf buchen können. Dafür investiert er viel, ohne zu wissen, ob seine Idee auch angenommen wird.

Erstmalig begleitet wird Victoria. Sie hat große Pläne und will als Striptease-Tänzerin auf der Reeperbahn durchstarten. Dabei übersieht sie aber die Gefahren, die das Milieu mit sich bringen kann. Ein Sicherheitstraining gemeinsam mit anderen Frauen vom Kiez soll die junge Stripperin auf den Ernstfall vorbereiten.

Neue Folgen "Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez" ab Donnerstag, den 29. August um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird von Story House Productions GmbH produziert. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Reeperbahn privat! Das tägliche Leben auf dem Kiez":

"Reeperbahn privat!" ist eine gefühlvoll erzählte Doku-Serie, die den Protagonisten auf Augenhöhe begegnet und ihren Geschichten Raum gibt. Das Format will hinter die Kulissen der Amüsiermeile blicken und die Menschen hinter den gängigen Klischees zeigen. Was sind ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte?

