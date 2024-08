RTLZWEI

RTLZWEI stärkt die Erfolgsreihe "Hartz und herzlich" mit einer breit angelegten Marketingkampagne

München (ots)

Langjährig erfolgreiche Doku-Reihe wird in TV, Digital, Print und Radio beworben

Ab 26. August täglich um 18:05 Uhr neue Folgen von "Hartz und herzlich - Tag für Tag"

Seit 2016 ist die Doku-Reihe "Hartz und herzlich" eine der erfolgreichsten Formatmarken bei RTLZWEI. Zunächst wöchentlich im Hauptabendprogramm gezeigt, führte die hohe Nachfrage über die Jahre zu weiteren Ausstrahlungen auch in der Daytime, u.a. mit dem Spin-off "Hartz und herzlich - Tag für Tag".

Ab 26. August zeigt der Sender von montags bis freitags täglich um 18:05 Uhr neue Folgen der Sozialdokumentation - zunächst aus den Benz-Baracken in Mannheim, später im Jahr aus Rostock. Darauf macht RTLZWEI ab sofort in einer breit angelegten Marketingkampagne in TV, Digital, Print und Radio aufmerksam. Im Fokus stehen dabei die Bewohnerinnen und Bewohner der Benz-Baracken. Im Anzeigenmotiv und in Statements zeigen sich beliebte Protagonisten wie Elvis, Kathrin, Carmen, Dieter, Beate, Janine sowie die Hausmeister Michael und Jonas als Gemeinschaft mit starkem Zusammenhalt, ohne dabei ihre schwierigen Lebensumstände auszublenden.

Marco Kunze, SVP Multichannel Strategy & Marketing RTLZWEI: "'Hartz und herzlich' ist einzigartig in der deutschen Medienlandschaft. Keine andere Sozialdokumentation kann für sich in Anspruch nehmen, so viele Menschen über einen so langen Zeitraum zu porträtieren. Auf diese Weise lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer sie wirklich kennen, entwickeln ein Verständnis für ihre Situation und fühlen sich ihnen emotional verbunden. Diese starke Programmmarke verdient den wichtigen Sendeplatz um 18 Uhr. Das unterstreichen wir erstmals mit einer Kampagne für dieses Format, mit der wir auch den Bewohnern der Benz-Baracken Danke sagen möchten für die jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Die von UFA Show & Factual produzierte Reihe gewährt einen tiefen, unverfälschten Einblick in den Alltag der Menschen, die in sozialen Brennpunkten Deutschlands leben. Auf dem 17-Uhr-Sendeplatz erzielte "Hartz und herzlich - Tag für Tag" im laufenden Jahr montags bis freitags durchschnittlich 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die wöchentlichen Folgen von "Hartz und herzlich" in der Primetime pausieren zurzeit, zeigten sich von Januar bis März aber ebenfalls stark mit bis zu 7,5 Prozent MA (14-49).*

Neben der TV-Ausstrahlung erreicht die Formatmarke "Hartz und herzlich" ein wachsendes Publikum auch nicht-linear auf der Streaming-Plattform RTL+, bei Facebook, Instagram und YouTube. Die Video-Views auf diesen Plattformen stiegen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 73 Prozent auf insgesamt knapp 43 Millionen. "Hartz und herzlich - Tag für Tag" ist aktuell eines der Top-4-Formate von RTLZWEI bei RTL+.**

80 Primetime-Folgen aus 19 verschiedenen Städten Deutschlands wurden bislang bei RTLZWEI ausgestrahlt. Darüber hinaus haben die Kamerateams der UFA Show & Factual mehr als 370 Folgen der täglichen Ausgaben aus Rostock und Mannheim gedreht. Damit wurden in den letzten acht Jahren insgesamt über 540 Stunden der erfolgreichen Sozialdokumentation produziert. Bis heute wurden mit allen Ausstrahlungen von "Hartz und herzlich" insgesamt 60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht.***

Gedreht wurde bisher in der Eisenbahnsiedlung in Duisburg, in den Plattenbauten von Bitterfeld-Wolfen, in den Benz-Baracken von Mannheim, am Blockmacherring von Rostock, in Salzgitter-Lebenstedt, im Winzler Viertel von Pirmasens, in Niedergörsdorf im Stadtteil Altes Lager, in Frankfurt an der Oder, in Luckenwalde, Krefeld, Köln-Bickendorf, Leverkusen, Düren, Magdeburg, Eberswalde, Trier-West, Nürnberg, Düsseldorf und Bergheim.

Die neuen Folgen von "Hartz und herzlich" werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises "Green Shooting" produziert.

* Quelle: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / beliebige Dauer / 01.01.-31.07.2024 / Stand: 02.08.2024 ** Quelle: RTLi, YouTube Analytics und Facebook- & Instagram-Insights *** mindestens eine Sekunde einer Folge gesehen

