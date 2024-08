RTLZWEI

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken": Neue Folgen aus Mannheim starten im August

Zieht Petras Familie von Dessau zurück in die Benz-Baracken?

Florian kämpft mit den Herausforderungen des Alltags ohne Ehefrau Marina

Ab dem 26. August: von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr, bei RTLZWEI

Die Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag" kehrt in die Mannheimer Benz-Baracken zurück! Sie gibt täglich Einblicke in das Leben der Menschen in dem sozialschwachen Viertel. Petras Traum vom Leben im Dessau ist geplatzt. Die Familie würde am liebsten wieder zurück in die Benz-Baracken ziehen. Ob ihnen das gelingt? Florian meistert allein den Alltag mit fünf Kindern. Außerdem besuchen die Mannheimer die Bundesgartenschau, die Mannheimer Maimess und sogar eine Monstertruckshow. Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - ab dem 26. August immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI.

Petra ist mit Tochter Selina, Sohn Pascal und dessen Freundin Lea von Mannheim nach Dessau gezogen. Doch schnell entpuppte sich der Traum vom Umzug zum Alptraum. Ein Grund für Petras Kummer in Sachsen-Anhalt ist der desolate Zustand ihrer Wohnung. Hinzu kommen Anfeindungen von Nachbarn. Wird die Familie wieder zurück in die Benz-Baracken ziehen? Außerdem möchte die Familie ihren Internethit "Tostebrotsong" neu aufnehmen und sogar ein Video dafür drehen.

Marina hat Ehemann Florian und ihre fünf noch zuhause lebenden Kinder ohne Vorankündigung verlassen. Die Hoffnung auf die Rückkehr seiner Frau hat Florian mittlerweile fast aufgegeben. In den neuen Folgen hat der Familienvater einige Hürden zu bewältigen. Gemeinsam mit Tochter Lea möchte er das Grab der verstorbenen Tochter Lisa für den Sommer hübsch machen. Außerdem will er das Wohnzimmer renovieren, um seinen Kindern mehr Platz zu bieten. Dann bricht auch noch die zweitälteste Tochter Anna ihre Ausbildung ab. Wie geht es für die Familie weiter?

In den neuen Folgen begleitet die Sozialreportage die Bewohner der Benz-Baracken bei einigen Ausflügen. Elvis und seine Söhne Luka und Martin besuchen eine Monstertruckshow in Hockenheim. Zusammen mit Dieter geht es für Elvis außerdem zur Mannheimer Veterama, Europas größten Ersatzteilmarkt für Oldtimer. Ela und Beate fahren zur Bundesgartenschau und genießen eine Rundfahrt auf dem Kutzerweiher, die ihnen von einem Zuschauer ermöglicht wird. Auf der Mannheimer Maimess gönnen sich Carmen und ihre Söhne trotz knappen Budgets eine schöne Zeit mit Fahrgeschäften und Snacks.

Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert. Die neuen Folgen werden nach den ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises „Green Shooting“ produziert.

Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" - ab dem 26. August immer montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken":

"Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" ist eine Doku-Reportage, die das echte Leben der Bewohner des Mannheimer Stadtteils Waldhof zeigt. Die Reihe präsentiert authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.

