Hallenhockey EM live und kostenlos bei MagentaSport: ab Donnerstag Frauen-EM

Blech statt Gold ist "unglaublich bitter"! Deutsche Männer-Auswahl nur Vierter, Österreich dramatisch Europameister

Auch Bronze verpasst! Der deutschen Hallenhockey-Nationalmannschaft ist bei der Heim-EM in Heidelberg kein versöhnlicher Abschluss vergönnt. Im Spiel um Platz 3 gegen Spanien holt das DHB-Team zwei Rückstände auf und dreht die Partie zwischenzeitlich sogar, muss sich nach dem entscheidenden spanischen Treffer 8 Sekunden vor dem Ende aber doch auf dramatische Weise mit 5:6 geschlagen geben. "Sport ist gnadenlos", resümiert MagentaSport-Expertin Chiara Vischer.

Nach der Enttäuschung des verlorenen Halbfinals (3:4 gegen Polen) geht den deutschen Männern die Puste aus, wie Kapitän Anton Boeckel verrät: "Es war unser schwächstes Spiel. Jedes Spiel auf dem Niveau ist anstrengend - gerade dann, wenn es auch mental noch mal anstrengender wird, merken es die Beine auch mehr." Trotzdem spricht Boeckel, der für die Nationalmannschaft "sehr wahrscheinlich oder sogar definitiv nicht mehr auflaufen" wird, von einem "richtig geilen Event" und einem "Privileg", vor der Heidelberger Kulisse zu spielen. "Das ist das Schlimmste an allem: Dass man den Leuten das nicht zurückgeben und sie mit einem Finalspiel und einem Titel belohnen kann und dann hier noch eine größere Party abreißt."

Die große Party feiert stattdessen das Nachbarland aus Österreich, das sich nach einem 4:3-Finalsieg nach Shootout über Polen zum 4. Mal zum Europameister krönt.

Alle wichtigen internationalen Hockey-Turniere laufen bei MagentaTV- und MagentaSport live & kostenlos. Auch die WM 2026 der Frauen und Männer in den Niederlanden und Belgien (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der DHB-Frauen und -Männer. Am 15.01. startet die Frauen-Hallen-EM mit Deutschland in Prag live. Lisa Ramuschkat kommentiert, Philipp Zeller unterstützt als Experte.

Finale: Österreich - Polen 4:3 (SO)

Österreich kommt nach zwei 2-Tore-Rückständen beeindruckend zurück und stellt in der regulären Spielzeit noch auf 3:3. Im Shootout vereitelt Österreichs Torhüter Mateusz Szymczyk den entscheidenden Penalty und kürt seine Mannschaft zum 4. Mal in der Geschichte zum Hallenhockey-Europameister.

Link zu den Toren der regulären Spielzeit und zum entscheidenden Penalty: clipro.tv/player?publishJobID=bHZrdnhIZkQxR0wrQnpod3pkY1l5enJzZXBIeUJJT1lVL3BNbFB2cmZEMD0=

Österreich ist Europameister! Im Shootout pariert Österreichs Torwart Mateusz Szymczyk den Penalty von Polens Gracjan Jarzynski und sorgt damit für die Entscheidung. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=V3VzYlNwd1d4WjFmM0JqWDFjcUhWUTh4eGk5ZENwZUkwVm5IeWo4ZnVXZz0=

So sehen Sieger aus: Die österreichische Hallenhockey-Nationalmannschaft reckt den Europameister-Pokal in die Höhe. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=REMwaXBsbkJ5SjNyNXFxelJtZG5BQm4zSjRMYjFBNE1RSHJaNVZ6QkRDdz0=

Spiel um Platz 3: Spanien - Deutschland 6:5

In der 1. Halbzeit liefern sich beide Teams einen munteren Schlagabtausch, bei dem die Deutschen Rückstände zum 0:2 und 2:4 noch egalisieren. Danach dreht der überragende Sten Brandenstein die Partie für Deutschland mit seinem 3. Treffer. Übertrumpft wird Brandenstein nur von seinem spanischen Kontrahenten Ignacio Abajo, der die abermalige Wende für Spanien einleitet und 8 Sekunden vor dem Ende mit seinem 4. Tor für die Entscheidung sorgt.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TXpoQ1ljVTcya1g0TzUrNFUvODBIVm5zMHFMUW9mQVU2S0ZJQlNVSFpUUT0=

Dramatische Schlussszenen: Mit den letzten Sekunden der Partie trifft Spaniens Vierfach-Torschütze Ignacio Abajo zum 6:5 und mitten ins deutsche Hockey-Herz. Was folgt ist grenzenloser Jubel auf der spanischen Seite und Fassungslosigkeit im deutschen Team. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L1Z4d05MMFBzS0JZS2M1cEFnQXJnRUtweXUycm83ZG8ycW1yRUxTR2FhZz0=

Anton Boeckel, deutscher Kapitän: "Es war unser schwächstes Spiel. Der Kraftakt des Zurückkommens gestern hat noch ein bisschen an uns gezehrt. Wir haben defensiv nicht so gearbeitet, wie wir es über das Turnier gemacht haben. Dann hast du teilweise kein Selbstvertrauen in den Offensivaktionen. Jedes Spiel auf dem Niveau ist anstrengend - gerade dann, wenn es auch mental noch mal anstrengender wird, merken es die Beine auch mehr."

... über die großartige Atmosphäre in Heidelberg: "Das ist das Schlimmste an allem: Dass man den Leuten das nicht zurückgeben und sie mit einem Finalspiel und einem Titel belohnen kann und dann hier noch eine größere Party abreißt. Die Spiele an sich haben unfassbar viel Spaß gemacht. Vor so einer Kulisse haben wir das als Hockeyspieler selten. Davor spielen zu dürfen, ist ein Privileg. Unsere Fans haben Vollgas gegeben, das hat man zu jeder Sekunde gemerkt. Es war ein richtig geiles Event. Riesengroßes Dankeschön an alle, die hier mitgewirkt haben! Es war etwas sehr Besonderes."

... über sein Karriereende in der Nationalmannschaft: "Dass ich für die Hallen-Nationalmannschaft nicht mehr auflaufen werde, ist sehr wahrscheinlich oder sogar definitiv." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WC9iTXVqZk9KeUExdm9ucWdscFlYaTBUZllwVjl4ZC9oS0xMVUQxczVwbz0=

Chiara Vischer, MagentaSport-Expertin: "Sport ist gnadenlos. Sie hätten es vielleicht früher klarmachen können. Es war schwierig. Der Block, der eigentlich die Starspieler hatte, hat in der K.o.-Phase nicht mehr ganz so funktioniert und kam in keinen Flow rein. Wenn sie aber ein, zwei Tore in den richtigen Momenten schießen, geht es alles anders aus. So ist es unglaublich bitter und sehr hart für die Mannschaft." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Kyt5TllFejg2WDRjeEVhMUtUU3RiRExJZTdiRTNFWmkyUnhKZUc5UHRtVT0=

Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport

EuroHockey Indoor Championship 2026 der Frauen

Donnerstag, 15.01.26

ab 10.45 Uhr: Deutschland - Irland

ab 15.50 Uhr: Deutschland - Schweiz

Freitag, 16.01.26

ab 17.10 Uhr: Deutschland - Österreich

Samstag, 17.01.26

ab 08.50 Uhr: Belgien - Deutschland

ab 19.10 Uhr: Halbfinals

Sonntag, 18.01.26

ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)

ab 14.30 Uhr: Finale

