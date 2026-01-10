MagentaSport

Hallenhockey EM live & kostenlos bei MagentaSport: Deutschland ab 13.05 Uhr um Platz 3

"Mega enttäuscht" - Deutscher Titeltraum futsch: "Grübeln, was schiefgelaufen ist", dann wieder "Vollgas"

Titeltraum futsch! Das deutsche Team wird seinen Titel bei der Hallenhockey EM in Heidelberg nach dem 3:4 im Halbfinale gegen Polen nicht verteidigen können. Dieter Linnekogel war "mega enttäuscht" und erklärte die Niederlage so: "Sie hatten auf jeden Fall einen Gameplan, wie sie unsere Defensive bespielen. Da haben sie immer wieder die Lücken gefunden. Wir waren in der Offensive nicht ganz so durchschlagskräftig wie in den Spielen zuvor." Im kleinen Finale gibt es ein Wiedersehen mit Spanien (Sonntag, live ab 13.05 Uhr) gegen die es am Samstagmittag bereits einen wilden 5:4-Sieg gab. Bis dahin wollen Linnekogel und das Team "nochmal grübeln, was schiefgelaufen ist. Aber spätestens wenn morgen hier angepfiffen wird, gibt's Vollgas, Spiel um Platz 3. Da geht's um eine Medaille für Deutschland." Ab 14.30 Uhr steht dann das - etwas überraschende - Finale zwischen Österreich und Polen an.

Alle wichtigen internationalen Hockey-Turniere laufen bei MagentaTV- und MagentaSport live & kostenlos. Auch die WM 2026 der Frauen und Männer in den Niederlanden und Belgien (ab 15. August), die komplette Pro League-Serie der DHB-Frauen und -Männer. Am Sonntag läuft der Finaltag der Hallen-EM in Heidelberg. Am 15.01. startet die Frauen-Hallen-EM mit Deutschland in Prag live.

Halbfinale: Deutschland - Polen 3:4

Der Titeltraum ist vorbei! Nach dem Ausgleich von Dieter Linnekogel gelang den Polen im 2. Viertel ein Doppelschlag zum 3:1. Diese Führung brachten sie, trotz deutschen Aufholversuchen, ins Ziel. Damit trifft Polen im Finale auf Österreich. Deutschland bleibt vor eigenem Publikum nur das Spiel um Platz 3 - und ein Wiedersehen mit Spanien.

"Vielleicht das emotionalste Spiel eurer Karriere!": Bundestrainer Philipp Rabente schwört sein Team in der Vorbereitung auf das Halbfinale gegen Polen ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=STVkdG9HSHZSRXB4K3ViemtxUVNEZHFQVU15SEZtSDNzSVpwcU82Z1ZoYz0=

Dieter Linnekogel, deutscher Torschütze zum 1:1: "Erstmal Glückwunsch an Polen. Die haben das extrem gut gemacht, haben ihre Torchancen eiskalt genutzt. Das waren jetzt nicht so viele. Aber sie haben auf jeden Fall einen Gameplan, wie sie unsere Defensive bespielen. Da haben sie immer wieder die Lücken gefunden. Wir waren in der Offensive nicht ganz so durchschlagskräftig wie in den Spielen zuvor. Da waren oftmals so ein paar Stockfehler. Trotzdem können wir das Spiel hier gewinnen. Ich bin mega enttäuscht."

...zum Spiel um Platz 3: "Die Stimmung hier in den letzten 4 Tagen war unfassbar. Wir können uns bei allen bedanken, die hier dazugekommen sind und uns hier angefeuert haben. Das ist mega, das wünscht man sich. Mehr davon bitte im deutschen Hockey. Heute Abend nochmal grübeln, was schiefgelaufen ist. Aber spätestens wenn morgen hier angepfiffen wird, gibt's Vollgas, Spiel um Platz 3. Da geht's um eine Medaille für Deutschland."

Chiara Vischer, MagentaSport-Expertin: "Ich fand es von beiden Mannschaften ein gutes Spiel. Deutschland hat am Ende nochmal wirklich sowas von Dampf gemacht. Sie haben es gut gespielt. Es hat wirklich an Kleinigkeiten gelegen. Polen hatte vorne einfach den besseren Riecher, haben ihre Tore besser verwandelt. Das ist natürlich ärgerlich aus deutscher Sicht, in einem entscheidenden Spiel nicht die Performance auf den Platz legen zu können, wie man es zum Beispiel gegen Spanien oder Belgien gemacht hat." Link zu den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=c0dYZFhYVElhdVlrZWEwaFc4cFdRQ0d3eDhkZG1JZ2x3Rm4rWlcwZFphMD0=

Österreich - Spanien 4:3 (SO)

Die Österreicher sichern sich das erste Ticket fürs EuroHockey-Finale! In einem packenden Halbfinale glänzte Fülöp Losonci per Dreierpack. Letztlich hielt Österreichs Goalie Mateusz Szymczyk im Shootout gegen Ferran Munoz das Finale fest.

Hockey live und kostenlos bei MagentaTV und MagentaSport

EuroHockey Indoor Championship 2026 der Männer

Sonntag, 11.01.26

Spiel um Platz 3: ab 13.05 Uhr: Spanien - Deutschland

Finale: ab 14.30 Uhr: Österreich - Polen

EuroHockey Indoor Championship 2026 der Frauen

Donnerstag, 15.01.26

ab 10.45 Uhr: Deutschland - Irland

ab 15.50 Uhr: Deutschland - Schweiz

Freitag, 16.01.26

ab 17.10 Uhr: Deutschland - Österreich

Samstag, 17.01.26

ab 08.50 Uhr: Belgien - Deutschland

ab 19.10 Uhr: Halbfinals

Sonntag, 18.01.26

ab 13.05 Uhr: Spiel um Platz 3 (optional bei deutscher Beteiligung)

ab 14.30 Uhr: Finale

