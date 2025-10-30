ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Montag, 03.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.35 Die Küchenschlacht Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag (vom 11.11.2024) Deutschland 2022 Dienstag, 04.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.30 Die Küchenschlacht Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag (vom 12.11.2024) Deutschland 2022 Mittwoch, 05.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.30 Die Küchenschlacht Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag (vom 13.11.2024) Deutschland 2022 Donnerstag, 06.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.35 Die Küchenschlacht Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag (vom 14.11.2025) Deutschland 2022 Freitag, 07.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.45 Die Küchenschlacht Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag (vom 15.11.2025) Deutschland 2022 Woche 50/25 Montag, 08.12. Bitte Folgenänderungbeachten: 0.45 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) Deutschland 2025 (Die Folge „Was Angst mit uns macht?“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen. Die Änderung gilt auch für die Ausstrahlung am Donnerstag, 11.12.2026, 23.20 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 6.35 Uhr.)

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell