PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 45/25 
Montag, 03.11. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 9.35	 Die Küchenschlacht
	 Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag 
	 (vom 11.11.2024)
	 Deutschland 2022


Dienstag, 04.11. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 9.30	 Die Küchenschlacht
	 Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag 
	 (vom 12.11.2024)
	 Deutschland 2022


Mittwoch, 05.11. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 9.30	 Die Küchenschlacht
	 Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag 
	 (vom 13.11.2024)
	 Deutschland 2022


Donnerstag, 06.11. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 9.35	 Die Küchenschlacht
	 Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag 
	 (vom 14.11.2025)
	 Deutschland 2022


Freitag, 07.11. 

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 9.45	 Die Küchenschlacht
	 Jahresfinalisten-Woche mit Björn Freitag 
	 (vom 15.11.2025)
	 Deutschland 2022


Woche 50/25 
Montag, 08.12. 

Bitte Folgenänderungbeachten: 

 0.45	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 5.10.2025)
	 Deutschland 2025


(Die Folge „Was Angst mit uns macht?“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 1.15 Uhr wie vorgesehen. Die Änderung gilt auch für die Ausstrahlung am Donnerstag, 11.12.2026, 23.20 Uhr, und Freitag, 12.12.2025, 6.35 Uhr.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFneo
Weitere Storys: ZDFneo
Alle Storys Alle
  • 28.10.2025 – 11:05

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 48/25 Mittwoch, 26.11. Bitte neuen Ausdruck beachten: 23.15 Aktenzeichen XY... Ungelöst Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe (ZDF 20.15 Uhr) Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Kriminalfälle Deutschland 2025 Im Streaming: 26. November 2025, 21.45 Uhr bis 25. Dezember 2025 Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:02

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Sonntag, 26.10. Bitte Programmänderung beachten: 21.50 ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union (ZDF 24.10.2025) Deutschland 2025 (Die Sendung „ZDF Magazin Royale – Spezialausgabe“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Donnerstag, 30.10.2025, 22.45 Uhr beachten.) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:19

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Sonntag, 02.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 UNBUBBLE: Ist Rap jetzt gay? Deutschland 2025 (Die Sendung „Terra Xplore“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 47/25 Donnerstag, 20.11. 15.50 Suits Bitte Korrektur beachten: Zur Brust nehmen Legal-Drama Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.20 Suits Doppeltes Spiel Teil 1 & 2 Legal-Drama (vom 6.10.2025) Im Streaming: 20. November 2025, 10.00 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren