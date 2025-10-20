ZDFneo Änderungsmitteilung
Mainz (ots)
ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 44/25 Sonntag, 26.10. Bitte Programmänderung beachten: 21.50 ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union (ZDF 24.10.2025) Deutschland 2025 (Die Sendung „ZDF Magazin Royale – Spezialausgabe“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Donnerstag, 30.10.2025, 22.45 Uhr beachten.)
