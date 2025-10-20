PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 44/25 
Sonntag, 26.10. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 21.50	 ZDF Magazin Royale präsentiert: International Comedy Union
	 (ZDF 24.10.2025)	
         Deutschland 2025

(Die Sendung „ZDF Magazin Royale – Spezialausgabe“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 22.25 Uhr wie vorgesehen. Änderung bitte auch für die Wiederholung am Donnerstag, 30.10.2025, 22.45 Uhr beachten.)

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

