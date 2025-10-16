ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 45/25 Sonntag, 02.11. Bitte Programmänderung beachten: 5.25 UNBUBBLE: Ist Rap jetzt gay? Deutschland 2025 (Die Sendung „Terra Xplore“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) Woche 47/25 Donnerstag, 20.11. 15.50 Suits Bitte Korrektur beachten: Zur Brust nehmen Legal-Drama Bitte neuen Ausdruck beachten: 17.20 Suits Doppeltes Spiel Teil 1 & 2 Legal-Drama (vom 6.10.2025) Im Streaming: 20. November 2025, 10.00 Uhr bis 20. Dezember 2025 Freitag, 21.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.55 Suits Patente und andere Unwägbarkeiten Legal-Drama (vom 6.10.2025) Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 16.35 Suits Überholmanöver Legal-Drama (vom 6.10.2025) Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 17.15 Suits Schmutzige kleine Geheimnisse Legal-Drama (vom 6.10.2025) Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 17.55 The Rookie Redwood (vom 7.2.2020) (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Woche 48/25 Montag, 24.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.55 Suits Rausgehauen Legal-Drama (vom 7.10.2025) Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 16.35 Suits Ausgehandelt Legal-Drama (vom 7.10.2025) Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 17.15 Suits Moralische Bedenken Legal-Drama (vom 7.10.2025) Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 17.55 Suits Identitätskrise Legal-Drama (vom 7.10.2025) Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Dienstag, 25.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.55 Suits Herausforderungen Legal-Drama (vom 8.10.2025) Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 16.35 Suits Nachtschicht Legal-Drama (vom 8.10.2025) Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 17.15 Suits Spielregeln Legal-Drama (vom 8.10.2025) Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 17.55 Suits Enthüllungen Legal-Drama (vom 8.10.2025) Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Mittwoch, 26.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.50 Suits Machtgefüge Legal-Drama (vom 9.10.2025) Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 16.30 Suits Alleingänge Legal-Drama (vom 9.10.2025) Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 17.15 Suits Kräftemessen Legal-Drama (vom 9.10.2025) Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 17.55 Suits Entdeckungen Legal-Drama (vom 9.10.2025) Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Donnerstag, 27.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.50 Suits Verluste Legal-Drama (vom 10.10.2025) Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 16.30 Suits Volles Risiko Legal-Drama (vom 10.10.2025) Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 17.15 Suits Überaschungsangriff Legal-Drama (vom 10.10.2025) Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 17.55 Suits Alles auf Anfang Legal-Drama (vom 10.10.2025) Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) Freitag, 28.11. Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 15.50 Suits Konsequenzen Legal-Drama (vom 13.10.2025) Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 16.35 Suits Abrechnung Legal-Drama (vom 13.10.2025) Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 17.15 Suits Aus dem Nichts Legal-Drama (vom 13.10.2025) Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 17.55 Suits Schwachstelle Legal-Drama (vom 13.10.2025) Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 (Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)

