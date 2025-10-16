PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

Woche 45/25 
Sonntag, 02.11. 

Bitte Programmänderung beachten: 

 5.25	 UNBUBBLE: Ist Rap jetzt gay?

	 Deutschland 2025


(Die Sendung „Terra Xplore“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.45 Uhr wie vorgesehen.) 


Woche 47/25 
Donnerstag, 20.11. 

 15.50	 Suits								 Bitte Korrektur beachten: Zur Brust nehmen
	 Legal-Drama

Bitte neuen Ausdruck beachten: 

 17.20	 Suits
	 Doppeltes Spiel Teil 1 & 2
	 Legal-Drama
	 (vom 6.10.2025)
	
Im Streaming: 20. November 2025, 10.00 Uhr bis 20. Dezember 2025 


Freitag, 21.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten: 

 15.55	 Suits
	 Patente und andere Unwägbarkeiten
	 Legal-Drama
	 (vom 6.10.2025)
	 
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 

 16.35	 Suits
	 Überholmanöver
	 Legal-Drama
	 (vom 6.10.2025)
	 

 
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 

 17.15	 Suits
	 Schmutzige kleine Geheimnisse
	 Legal-Drama
	 (vom 6.10.2025)
	
Im Streaming: 21. November 2025, 10.00 Uhr bis 21. Dezember 2025 

 17.55	 The Rookie
	 Redwood
	 (vom 7.2.2020)


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) 


Woche 48/25 
Montag, 24.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:

 15.55	 Suits
	 Rausgehauen
	 Legal-Drama
	 (vom 7.10.2025)
	
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 

 16.35	 Suits
	 Ausgehandelt
	 Legal-Drama
	 (vom 7.10.2025)

Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 

 17.15	 Suits
	 Moralische Bedenken
	 Legal-Drama
	 (vom 7.10.2025)
	 
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 

 17.55	 Suits
	 Identitätskrise
	 Legal-Drama
	 (vom 7.10.2025)
	 
Im Streaming: 24. November 2025, 10.00 Uhr bis 24. Dezember 2025 


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)



Dienstag, 25.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:

 15.55	 Suits
	 Herausforderungen
	 Legal-Drama
	 (vom 8.10.2025)
	 
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 

 16.35	 Suits
	 Nachtschicht
	 Legal-Drama
	 (vom 8.10.2025)
	 
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 

 17.15	 Suits
	 Spielregeln
	 Legal-Drama
	 (vom 8.10.2025)
	 
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 

 17.55	 Suits
	 Enthüllungen
	 Legal-Drama
	 (vom 8.10.2025)
	 
Im Streaming: 25. November 2025, 10.00 Uhr bis 25. Dezember 2025 


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) 


Mittwoch, 26.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:

 15.50	 Suits
	 Machtgefüge
	 Legal-Drama
	 (vom 9.10.2025)
	 
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 

 16.30	 Suits
	 Alleingänge
	 Legal-Drama
	 (vom 9.10.2025)
	
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 
 
 
17.15	 Suits
	 Kräftemessen
	 Legal-Drama
	 (vom 9.10.2025)
	 
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 

 17.55	 Suits
	 Entdeckungen
	 Legal-Drama
	 (vom 9.10.2025)
	 
Im Streaming: 26. November 2025, 10.00 Uhr bis 26. Dezember 2025 


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) 


Donnerstag, 27.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:

 15.50	 Suits
	 Verluste
	 Legal-Drama
	 (vom 10.10.2025)
	 
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 

 16.30	 Suits
	 Volles Risiko
	 Legal-Drama
	 (vom 10.10.2025)
	
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 

 17.15	 Suits
	 Überaschungsangriff
	 Legal-Drama
	 (vom 10.10.2025)
	 
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 

 17.55	 Suits
	 Alles auf Anfang
	 Legal-Drama
	 (vom 10.10.2025)
	 
Im Streaming: 27. November 2025, 10.00 Uhr bis 27. Dezember 2025 


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.) 


 
Freitag, 28.11. 

Bitte neuen Ausdruck/Ablauf beachten:

 15.50	 Suits
	 Konsequenzen
	 Legal-Drama
	 (vom 13.10.2025)
	 
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 

 16.35	 Suits
	 Abrechnung
	 Legal-Drama
	 (vom 13.10.2025)
	 
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 

 17.15	 Suits
	 Aus dem Nichts
	 Legal-Drama
	 (vom 13.10.2025)
	 
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 

 17.55	 Suits
	 Schwachstelle
	 Legal-Drama
	 (vom 13.10.2025)
	 
Im Streaming: 28. November 2025, 10.00 Uhr bis 28. Dezember 2025 


(Weiterer Ablauf ab 18.35 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

