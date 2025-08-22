Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 20/25 Mittwoch, 14.05. Bitte Programmänderung beachten: 14.45 Die Küchenschlacht Nelson Müller sucht den Spitzenkoch Deutschland 2025 15.30 Death in Paradise Todschick (von 12.20 Uhr) 16.20 Death in Paradise Späte Reue (von 13.15 Uhr) 17.15 The Rookie Endspiel (von 14.05 Uhr) 17.55 The Rookie Am Strand Bitte geänderte Unterzeile beachten: (vom 3.11.2022) („The Rookie“ um 14.45 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.35 ...

mehr