PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung /

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 38/25 
Samstag, 13.09. 

Bitte Korrektur der Folge beachten: 

 6.00	 Terra X
	 Faszination Erde - mit Dirk Steffens
	 Vulkane
	 (vom 22.11.2020)
	 Deutschland 2020


(Die Folge ‚Irland – die magische Insel‘ aus der Reihe „Faszination Erde – mit Dirk Steffens“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDFneo mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDFneo
Weitere Storys: ZDFneo
Alle Storys Alle
  • 30.06.2025 – 11:32

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 28/25 Dienstag, 08.07. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 23.40 Bupkis Crispytown Comedy-Drama 0.10 Bupkis Der Vergnügungspark Comedy-Drama 0.30 Bupkis Alles geht schief Comedy-Drama 1.05 Bupkis Die Wandlung Comedy-Drama 1.30 Bupkis Zeig mir den Weg Comedy-Drama 2.00 Killing Eve Werd' nicht gleich anhänglich Britische Thrillerserie 2.40 Killing Eve Ich bin die Gewinnerin Britische Thrillerserie 3.25 The Rookie Lebenslänglich ...

    mehr
  • 03.06.2025 – 13:43

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 26/25 Mittwoch, 25.06. Bitte Programmänderungen beachten: 5.10 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle Tod einer Pfarrersfrau Film von Bernd Reufels und Livia Beißer (ZDF 11.4.2025) Deutschland 2025 5.55 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle - 6.40 Das Phantom von Friesland Film von Bernd Reufels, Klaus Kastenholz (ZDF 21.3.2025) Deutschland 2024 („Aufgeklärt – Spektakuläre Kriminalfälle: Motiv Eifersucht? Der ...

    mehr
  • 14.05.2025 – 07:50

    ZDFneo Änderungsmitteilung

    Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 20/25 Mittwoch, 14.05. Bitte Programmänderung beachten: 14.45 Die Küchenschlacht Nelson Müller sucht den Spitzenkoch Deutschland 2025 15.30 Death in Paradise Todschick (von 12.20 Uhr) 16.20 Death in Paradise Späte Reue (von 13.15 Uhr) 17.15 The Rookie Endspiel (von 14.05 Uhr) 17.55 The Rookie Am Strand Bitte geänderte Unterzeile beachten: (vom 3.11.2022) („The Rookie“ um 14.45 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.35 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren