Mittwoch, 3. September 2025, 20.15 Uhr

Die Küchenschlacht XXL

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Mittwoch, 3. September 2025, 20.15 Uhr Die Küchenschlacht XXL Hobbyküche trifft Haute Cuisine, Leidenschaft trifft auf Perfektion: Moderatorin und Köchin Zora Klipp bittet Hobbyköche und Kochprofis zum kulinarischen Wettkampf am Herd. Ein Team aus drei ambitionierten Hobbyköchen fordert ein Profiteam heraus. Mit ihren besten Gerichten und einer großen Portion Mut wollen die ehemaligen "Küchenschlacht"-Kandidaten Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer schlagen. Moderatorin Zora Klipp begleitet die beiden Teams, wenn sie in mehreren Runden ihr Können unter Beweis stellen, sowohl im direkten Duell Hobby- gegen Profikoch als auch alle Kontrahenten gleichzeitig. In der Finalrunde bringt Andrea Kiewel als prominenter Überraschungsgast ein kulinarisches Motto mit. Zusammen mit Drei-Sterne-Koch Christoph Rüffer bewertet sie die Umsetzung und kürt so das Sieger-Team. Das Ergebnis bewerten Jurorinnen und Juroren der Küchenschlacht gewohnt akribisch und fair. Dieses Mal nehmen am Jury-Tisch unter anderen Platz: Nelson Müller, Sternekoch Björn Freitag, Drei-Sterne-Koch Christoph Rüffer und weitere Starköche der "Küchenschlacht". Bei der Challenge um Ruhm und Ehre zählt das Gesamtergebnis: Gewinnt das Profiteam oder setzen sich die Herausforderer durch? Das erfolgreiche tägliche Format "Die Küchenschlacht" erhält ein Primetime-Upgrade. Seit Januar 2008 treten jede Woche sechs Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an, begleitet von Deutschlands populärsten TV-Köchen. Zora Klipp, Gastronomin und Köchin in Hamburg, saß im Herbst 2022 zum ersten Mal am Jurorentisch der Küchenschlacht und bereichert seit 2023 das Moderatorenteam der Sendung. "Die Küchenschlacht XXL" ist am Sendungstag ab 20.15 Uhr in Web und App des ZDF verfügbar.

