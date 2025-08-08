PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/25

Mainz (ots)

Woche 33/25

Di., 12.8.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.25 Uhr beachten:

          Zur Erinnerung an Uljana Havemann  

 0.25     Der Fall Marianne Voss    (VPS 0.24/HD/AD/UT)

          Karsten Voss 	Jörg Schüttauf 
          Marianne Voss 	Valerie Koch 
          Fritz Malowski 	Thorsten Merten 
          Heike Voss 	Hannah Ehrlichmann 
          Hilde Wagner 	Steffi Kühnert 
          Ralf Wagner 	Bernhard Schütz 
          Therapeutin Dr. Rashan 	Marie-Lou Sellem 
          und andere 	

          Schnitt: Friederike Hohmuth
          Musik: Johannes Repka
          Kamera: Stephan Wagner
          Buch: Karin Kaçi
          Regie: Uljana Havemann
          Gemeinschaftsproduktion von ZDF und arte
          (Erstsendung 25.3.2024) 
          Deutschland 2024
          Im Streaming: 11. August 2025, 10.00 Uhr bis 10. August 2026

 1.55     neoriginal   (VPS 2.05)
          Mord im Mittsommer

 3.25     neoriginal   (VPS 3.35)
          The Tourist - Duell im Outback

 4.20     WISO-Dokumentation   (VPS 4.30)
          The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt

 5.05-    hallo deutschland   (VPS 5.15)
 5.30

(Die Wiederholung "Blutroter Sommer" entfällt.)


Fr., 15.8.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, 1. Runde
          DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen
          . . .
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Hanno Balitsch











Woche 34/25

Fr., 22.8.

15.05     sportstudio live 
          Kanu-WM
          Sprint
          . . .
          Bitte Ergänzung beachten:
          Co-Kommentator: Ronald Rauhe



Woche 35/25

So., 24.8.

16.15     sportstudio live 

          Rad: Deutschland Tour
          4. Etappe, Halle - Magdeburg
          . . .

          Kanu-WM
          Sprint
          . . .
          Bitte Ergänzung beachten:
          Co-Kommentator: Ronald Rauhe


Mi., 27.8.

20.15     sportstudio live
          DFB-Pokal, 1. Runde
          SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München
          . . .
          Bitte Ergänzung beachten:
          Experte: Christoph Kramer

