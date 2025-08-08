ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 33/25

Woche 33/25 Di., 12.8. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.25 Uhr beachten: Zur Erinnerung an Uljana Havemann 0.25 Der Fall Marianne Voss (VPS 0.24/HD/AD/UT) Karsten Voss Jörg Schüttauf Marianne Voss Valerie Koch Fritz Malowski Thorsten Merten Heike Voss Hannah Ehrlichmann Hilde Wagner Steffi Kühnert Ralf Wagner Bernhard Schütz Therapeutin Dr. Rashan Marie-Lou Sellem und andere Schnitt: Friederike Hohmuth Musik: Johannes Repka Kamera: Stephan Wagner Buch: Karin Kaçi Regie: Uljana Havemann Gemeinschaftsproduktion von ZDF und arte (Erstsendung 25.3.2024) Deutschland 2024 Im Streaming: 11. August 2025, 10.00 Uhr bis 10. August 2026 1.55 neoriginal (VPS 2.05) Mord im Mittsommer 3.25 neoriginal (VPS 3.35) The Tourist - Duell im Outback 4.20 WISO-Dokumentation (VPS 4.30) The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt 5.05- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 (Die Wiederholung "Blutroter Sommer" entfällt.) Fr., 15.8. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde DSC Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Hanno Balitsch Woche 34/25 Fr., 22.8. 15.05 sportstudio live Kanu-WM Sprint . . . Bitte Ergänzung beachten: Co-Kommentator: Ronald Rauhe Woche 35/25 So., 24.8. 16.15 sportstudio live Rad: Deutschland Tour 4. Etappe, Halle - Magdeburg . . . Kanu-WM Sprint . . . Bitte Ergänzung beachten: Co-Kommentator: Ronald Rauhe Mi., 27.8. 20.15 sportstudio live DFB-Pokal, 1. Runde SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Christoph Kramer

