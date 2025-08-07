PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDF

ZDF-Programmhinweis
Sonntag, 10. August 2025, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz

Mainz (ots)

Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext:

Sonntag, 10. August 2025, 12.00 Uhr 
ZDF-Fernsehgarten 
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz

Musikalischer und kulinarischer Genuss bei Kiwi! Auf der Schlagerparty kämpfen zwei Kandidaten an der Seite von Starkoch Nelson Müller um die Teilnahme an der ZDF-Show "Küchenschlacht XXL". 

Gäste: Semino Rossi, Patrick Lindner, Rosanna Rocci, Achim Petry & Bianca Holzmann, Julian David, CHARLIEN, Dorfrocker & Kings of Günter, Vanessa Neigert, Sarah Bora und Daniel Sommer.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

