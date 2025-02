Hyundai AutoEver

Hyundai AutoEvers Fahrzeugsoftware-Plattform erhält die weltweit höchste Zertifizierung für funktionale Sicherheit

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

„mobilgene® Adaptive" von Hyundai AutoEver erhält ASIL-D Zertifizierung

ASIL-D ist die höchste Klassifizierung der internationalen Norm für funktionale Sicherheit, die die Sicherheit elektrischer und elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen zertifiziert.

Hyundai AutoEver erhält seine fünfte internationale Standardzertifizierung für Fahrzeugsoftware und treibt damit sein Geschäft mit Fahrzeugsoftware im SDV-Zeitalter voran.

Hyundai AutoEver (unter der Leitung von CEO Kim Yungoo) hat für seine Fahrzeugsoftware-Plattform „mobilgene® Adaptive" die höchste Einstufung der internationalen Zertifizierung für funktionale Sicherheit, ASIL-D, erhalten.

ASIL (ISO 26262) steht für Automotive Safety Integrity Level. Diese internationale Norm prüft die Sicherheit von elektrischen und elektronischen Systemen in Fahrzeugen. ASIL wurde im Jahr 2011 von der International Organization for Standardization (ISO) gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Risiken zu reduzieren, die durch Fehlfunktionen in elektrischen und elektronischen Systemen entstehen. Die ASIL-Bewertung wird auf der Grundlage dessen festgelegt, ob Erstausrüster und Komponentenhersteller während des gesamten Entwicklungsprozesses von elektrischen und elektronischen Systemen in Kraftfahrzeugen zuverlässige Verfahren, Methoden und Werkzeuge eingeführt haben.

Die globale Zertifizierungsorganisation TÜV SÜD führt die Bewertung durch und erteilt qualifizierten Unternehmen die ASIL-Zertifizierung. Der von der ISO definierte ASIL-Standard ist in vier Stufen unterteilt: A bis D. Unter diesen Stufen ist ASIL-D die höchste und strengste Stufe. Um die ASIL-D-Zertifizierung zu erhalten, muss ein elektrisches oder elektronisches System im Automobilbereich nicht nur eine geringe Ausfallwahrscheinlichkeit aufweisen, sondern auch eine deutlich reduzierte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Unfall führt, selbst wenn ein Fehler auftritt.

Nach der ASIL-D-Zertifizierung von mobilgene® Classic im Jahr 2021 hat Hyundai AutoEver nun die gleiche Zertifizierung für mobilgene® Adaptive erhalten. mobilgene® ist die proprietäre Standard-Fahrzeugsoftwareplattform von Hyundai AutoEver, die für die Hyundai Motor Group entwickelt wurde. Derzeit wird die Plattform in allen Fahrzeugen verwendet, die von der Hyundai Motor Group in Serie produziert werden, darunter Hyundai, Kia und Genesis.

Eine Fahrzeugsoftwareplattform dient als System ähnlich einem Computerbetriebssystem (OS), das das interne Kommunikationssystem und die Funktionen eines Fahrzeugs integriert und steuert.

Die Fahrzeugsoftware-Plattform mobilgene® von Hyundai AutoEver ist in zwei Versionen unterteilt: mobilgene® Classic und mobilgene® Adaptive. mobilgene® Classic ist eine Softwareplattform für Steuerungen auf Basis von Mikrocontrollereinheiten (MCU)[1]. Daneben ist mobilgene® Adaptive für Steuergeräte optimiert, die eine hohe Rechenleistung erfordern, wie z. B. Konnektivitätssysteme, Infotainmentsysteme und autonome Fahrsysteme, die auf Anwendungsprozessoren (AP)[2] angewiesen sind, die große Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten können.

Dies ist die fünfte internationale Standardzertifizierung für Fahrzeugsoftware von Hyundai AutoEver. mobilgene® Classic hat die A-SPICE CL3-Zertifizierung erhalten, die den Entwicklungsprozess und die Qualität bestätigt, sowie die ASIL-D-Zertifizierung für funktionale Sicherheit. Außerdem hat das Fahrzeugsoftware-Entwicklungssystem von Hyundai AutoEver die CSMS-Zertifizierung (Cyber Security Management System) der Stufe 3 erhalten. Die CSMS-Zertifizierung stellt sicher, dass ein Unternehmen Cybersicherheitsrisiken während des gesamten Lebenszyklus der Fahrzeugsoftware systematisch managt – von der Entwicklung und den Tests bis hin zur Nachproduktion. Darüber hinaus war Hyundai AutoEver das erste Unternehmen in Südkorea, das die SOTIF-Zertifizierung (Safety Of The Intended Functionality) erhielt, eine internationale Norm zur Gewährleistung der Sicherheit autonomer Fahrzeuge.

Mit dieser Zertifizierung, die die Sicherheit von mobilgene® Adaptive offiziell anerkennt, plant Hyundai AutoEver, weiterhin eine Fahrzeugsoftware-Plattform bereitzustellen, die für das Zeitalter der Software-Defined Vehicles (SDV) optimiert ist, und strebt danach, den sich wandelnden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden.

Kim Yungoo, CEO von Hyundai AutoEver, erklärte: „Durch den Einsatz von Weltklasse-Technologie und Produktqualität werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit im SDV-Zeitalter durch die Entwicklung einer kundenorientierten Fahrzeugsoftwareplattform weiter stärken."

mobilgene®

mobilgene® ist die standardisierte Automotive-Steuerungsplattform für verschiedene Steuergeräte-Hardware, bestehend aus Halbleitern, Schaltkreisen und Software, die die Entwicklungszeit verkürzt, die Steuerungsqualität verbessert und die Sicherheit und funktionale Sicherheit gewährleistet. Diese zuverlässige Plattform deckt den AUTOSAR-Standard ab und enthält eine Reihe von Erweiterungen, die aus der Anwendung von Erfahrungen bei verschiedenen großen OEMs und Tiers abgeleitet wurden.

Hyundai AutoEver bietet Komplettlösungen für die elektronische Steuerung von Fahrzeugen durch maßgeschneiderte Lösungen auf Basis von Classic & Adaptive AUTOSAR, die der Norm ISO 26262 für funktionale Sicherheit entsprechen. mobilgene® wird eingebettete Softwarelösungen für die Anwendung innovativer zukünftiger elektronischer Steuerungstechnologien für Fahrzeuge anbieten, wie z. B. automatisiertes Fahren, Konnektivität, KI und neue E/E-Architektur.

Erfahren Sie mehr über mobilgene®

[1] Microcontroller Unit (MCU): Ein Halbleiter, der das elektrische und elektronische System eines Fahrzeugs steuert und als Gehirn des Fahrzeugs fungiert. Dieser Chip kommt in allen verschiedenen Fahrzeugkomponenten zum Einsatz, wo er die Steuerung und Diagnose sowie die Entscheidungsfindung übernimmt. [2] Application Processor (AP): Ein leistungsstarker System-Halbleiter, der in Fahrzeuge eingebaut wird und große Datenmengen schnell verarbeiten kann. Die elektronischen Systeme von Fahrzeugen werden immer komplexer, wodurch die Nachfrage nach AP-basierten Steuergeräten für autonomes Fahren und Fahrzeugvernetzung steigt.

