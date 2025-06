NDR Norddeutscher Rundfunk

Baby-News bei N-JOY: Martina Schönherr geht in Elternzeit, Lars Holzhüter übernimmt

„N-JOY Morningshow“-Moderatorin Martina Schönherr verabschiedet sich am Freitag, 6. Juni, vorerst in Elternzeit. Während ihrer Auszeit springt Lars Holzhüter aus dem N-JOY Team als Ko-Moderator an der Seite von Greg Bogowicz ein. Viele Hörer*innen kennen Lars bereits aus der Wochenend-Moderation, von „N-JOY Play“ – der Sendung für neue Musik – sowie als Urlaubsvertretung. Jetzt wird der Auricher vorübergehend zum festen Bestandteil der „N-JOY Morningshow“.

„Die ‚N-JOY Morningshow‘ ist der Grund, warum ich überhaupt zum Radio gegangen bin, und jetzt bin ich vorübergehend selbst ein Teil davon – CRAZY. Jetzt nur noch einmal ‚Wer wird Millionär‘ moderieren und ins goldene Buch meiner Heimatstadt Aurich eintragen werden und ich habe mein Leben durchgespielt!“, so Lars Holzhüter.

Ab dem 2. Juni ist Lars bereits montags bis freitags von 6.00 bis 10.00 Uhr in der „N-JOY Morningshow“ zu hören – gemeinsam mit Martina und Greg in einer Übergangswoche voller Emotionen, Spaß und Vorfreude.

„Ganz verschwinde ich nicht“ – Martina schickt Ko-Moderator Greg auf Missionen

Aber: Ganz ohne Martina geht es natürlich nicht!Die Elmshornerin wird während ihrer Auszeit immer wieder mal im N-JOY Programm auftauchen und ihrem Ko-Moderator Greg die ein oder andere Überraschung bescheren.

„Ich freue mich riesig auf die neue Zeit mit meinem Baby und ohne Stützstrümpfe, Sodbrennen und fremde Leute, die meinen Bauch betatschen. Natürlich werde ich N-JOY vermissen, aber keine Sorge: Ganz verschwinde ich nicht. Und Greg wird in der Zwischenzeit gut auf Trab gehalten!“,sagt Martina Schönherr.

Damit Greg und die N-JOY-Hörer*innen eine spannende Zeit haben, schickt Martina ihn regelmäßig auf Missionen. Was genau dahintersteckt, wird noch nicht verraten – nur so viel: Es wird mal sportlich, mal skurril, mal gefährlich und garantiert unterhaltsam.

