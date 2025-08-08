ZDF

Erste Runde im DFB-Pokal: Zwei Live-Spiele im ZDF

Arminia Bielefeld – Werder Bremen

Wehen Wiesbaden – Bayern München

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Eine Woche vor dem Start der Ersten Fußball-Bundesliga geht es bereits mit der ersten Runde im DFB-Pokal in die neue Saison. Bei "sportstudio live" im ZDF ist zum Pokalauftakt am Freitag, 15. August 2025, 20.15 Uhr, die Partie DSC Arminia Bielefeld – SV Werder Bremen und zum Abschluss der ersten Pokalrunde am Mittwoch, 27. August 2025, 20.15 Uhr, das Spiel SV Wehen Wiesbaden – Bayern München zu sehen.

Pokalfinalist und Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals 2025/2026 erneut auf den Bundesligisten Werder Bremen. In der vergangenen Pokalspielzeit hatte der damalige Drittligist aus Bielefeld den Erstligisten aus Bremen im Viertelfinale aus dem Wettbewerb geworfen – ein weiterer Meilenstein auf dem Weg des Underdogs zum Endspiel ins Olympiastadion nach Berlin. Ob dieser Erfolg wiederholt werden kann? Während die Arminia am ersten Augustwochenende bereits in die neue Zweitliga-Saison gestartet ist, stellt die Pokalpartie für den SV Werder mit dem neuen Coach Horst Steffen das erste Pflichtspiel der neuen Saison dar.

Moderator Jochen Breyer führt durch die ZDF-Übertragung vom ersten Pokalabend der Saison 2025/2026, als Experte ist Hanno Balitsch dabei. Martin Schneider kommentiert die Partie auf der Bielefelder Alm. Die weiteren drei Pokalpartien am Freitag (FC Gütersloh – 1. FC Union Berlin, SG Sonnenhof Großaspach – Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Saarbrücken – 1. FC Magdeburg) sind anschließend in Zusammenfassungen zu sehen.

Weitere Spiel-Zusammenfassungen aus der ersten DFB-Pokalrunde

Im Rahmen der "sportstudio live"-Übertragungen am Samstag, 16. August 2025, von 15.15 Uhr bis 17.00 Uhr, und am Sonntag, 17. August 2025, von 15.05 Uhr bis 17.00 Uhr, bietet das ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauer zudem Zusammenfassungen weiterer Pokalpartien: BFC Dynamo – VfL Bochum und FK 03 Pirmasens – Hamburger SV sind am Samstag, FC Engers – Eintracht Frankfurt und FC Viktoria Köln – SC Paderborn am Sonntag zu sehen.

Zweites Live-Spiel der ersten DFB-Pokalrunde

Die erste DFB-Pokal-Runde ist für den 15. bis 18. August 2025 terminiert. Meister Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart steigen jedoch erst am 26. und 27. August 2025 in den Wettbewerb ein, da sie am 16. August 2025 im Franz-Beckenbauer-Supercup gegeneinander antreten. Zum Abschluss der ersten Runde im DFB-Pokal überträgt das ZDF am Mittwoch, 27. August 2025, 20.15 Uhr, das Spiel des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gegen den Deutschen Meister und DFB-Rekordpokalsieger Bayern München. Moderatorin Lili Engels führt durch den zweiten ZDF-Pokalabend in der ersten Runde, Christoph Kramer ist bei der Übertragung aus Wiesbaden als ZDF-Fußball-Experte im Einsatz und Oliver Schmidt kommentiert die Partie.

Highlights im DFB-Pokal online

Von der ersten Runde im DFB-Pokal 2025/2026 werden Zusammenfassungen eines Großteils der Begegnungen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de und auf ZDFheute zum Abruf bereitstehen.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell