Till Tonight

ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Freitag, 8. August 2025, 23.00 Uhr Till Tonight Till Reiners lädt ein zu seiner ganz persönlichen Sommer-Late-Night-Show. Wochenaktuell, relevant, leicht. Diesmal zu Gast: Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. "Till Tonight" ist eine Show im Stil der klassischen Late-Night, geprägt von ihrem Gastgeber. Till erklärt nicht die Welt, er entdeckt sie zusammen mit seinem Ensemble, Sidekick Selly und prominenten Gästen und macht sie vielleicht nicht besser, aber ein wenig lustiger. Diesmal entdeckt Till unerwartete Gemeinsamkeiten mit Ursula von der Leyen. Außerdem nimmt er die Paläste großer Herrscher unter die Lupe und baut sich ein eigenes Luftschloss. Zu Gast ist der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Im Spiel "Erstmal danke für Ihre Frage" stellen sich die beiden den gewagten Thesen von Fred Costea. Till Reiners ist erfolgreicher Stand-up-Comedian, Moderator und Podcaster. Im Frühjahr 2025 hat er seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist mit seinem Soloprogramm "Mein Italien Grandissimo" auf große Arena-Tour gegangen. Bei 3sat ist er Gastgeber von "Till Reiners' Happy Hour", außerdem ist er Ensemblemitglied der "heute-show" im ZDF. Mit "Till Tonight" präsentiert Till Reiners nun seine erste eigene Late-Night-Show am Freitagabend im ZDF.

