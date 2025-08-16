MagentaSport

Hockey-EM live & kostenlos bei MagentaSport Sonntag 16.30 Uhr, Finale: Deutsche Frauen - Niederlande

Europameister! "Labertasche" Grambusch perplex, für Henning ist der EM-Titel "in oberster Etage"

Deutschlands Männer-Team ist Hockey-Europameister 2025. 4:1 im Penallty-Shootout gegen die Niederlande, Revanche für das verlorene Olympia-Finale 2024. Die deutsche Frauen-Auswahl kann ebenfalls den EM-Titel gegen die Niederlande in Gladbach holen: Sonntag, ab 16.30 Uhr, exklusiv, live und kostenlos bei MagentaSport.

Im Männer-Finale gegen den ewigen Rivalen Niederlande wird Torhüter Jean-Paul Danneberg im Penalty-Schießen zum Helden. Ihm kommen im MagentaSport-Interview die Tränen: "Das ist unglaublich. Da bleibt selbst mir die Sprache weg. Wir haben immer an den Traum geglaubt. Es ist atemberaubend, dass dies nun funktioniert. Das sind die besten Jungs. Das ist die beste Mannschaft, in der ich je gespielt habe."

"Das war eine Charakterfrage", bilanziert Bundestrainer Andre Henning und führt weiter aus: "Das ist für einige das Event ihres Lebens. Am meisten gönne ich es Mats Grambusch und Lukas Windfeder. Ich musste ganz viel kämpfen, dass bei mir nicht auch ein paar Tränen herauskullern. Dieser Titel hängt für mich in der obersten Etage, natürlich auch mit unserer Vorgeschichte. Wir haben mit den Niederlanden das absolute Topteam niedergerissen. Das war über den Erwartungen. Ich habe riesigen Respekt vor den Jungs, wie die das hier hingenagelt haben."

Kapitän Mats Grambusch beendet seine Karriere als Europameister: "Das ist einfach nur großartig. Eigentlich bin ich ja eine Labertasche! Aber jetzt fehlen selbst mir die Worte. Ich wusste: Die Niederländer schlagen uns nicht zweimal. Meine Wahl zum Spieler des Turnieres war eine Ü32-Wahl. Ich habe mich selbst weit davon entfernt gesehen."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum EM-Finale der Herren 2025 Deutschland vs Niederlande - bei Verwendung die Quelle MagentaSport benennen. Am morgigen Sonntag kommt es zum EM-Finale der Frauen: auch hier heißt die Partie Deutschland - Niederlande! Live bei MagentaSport ab 16.30 Uhr!

FINALE Männer: Niederlande - Deutschland 1:1 (1:4 SO)

Bislang gab es in Finalspielen für Deutschland nur einen Sieg gegen die Niederland bei Olympia 2012. Im Vorjahr ging das Olympische Finale im Penalty-Schießen verloren. Vor 9500 Zuschauern im ausverkauften Stadion von Mönchengladbach gelingt die Revanche. Deutschland holt den 9. EM Titel!

1:1 nach der regulären Spielzeit: Die Tore von Tijmen Reyenga und Justus Weigand im Clip:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=amRZcVYvNHZXcm9xRmNrYW5TMGRqOHlwd1loRVRIdlJDZzZWYy9CcEpCdz0=

Deutschland ist im Herren-Hockey Europameister 2025! Die Entscheidung im Penalty-Schießen:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Ymc2cmU5WDVoWHhUZzlDVk4rbDk2N0FNZDRtZXR2dWw2MmFndXR5SnZuND0=

Thies Prinz schießt Deutschland zum EM-Titel und der Jubel ist grenzenlos:

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RlhnSEZLVEFIMVJtRG01Y0gzYk5ZVHNwWW9laVk4dkRwVG1CSEZpYkxPZz0=

Trainer André Henning heizt seiner Mannschaft vor dem Penalty-Schießen im Team-Kreis ein: "Mit der ganzen Überzeugung werden wir das Ding zum Explodieren bringen!"

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mk9ETkIycmVvRGtjL2JhdTVSc2x4RWs2ZzVaaHYrQjFBVWdpVmFmRXhOMD0=

Die deutschen Stimmen:

Jean-Paul Danneberg, Torhüter Deutschland, wird zum Helden im Penalty-Schießen. Ihm kommen im Interview die Tränen: "Das ist unglaublich. Da bleibt selbst mir die Sprache weg. Wir haben immer an den Traum geglaubt. Es ist atemberaubend, dass dies nun funktioniert. Das sind die besten Jungs. Das ist die beste Mannschaft in der ich je gespielt habe. Ich saß hinten im Tor und rede immer mit selber: Ich habe mir gesagt: Ihr macht noch ein Tor, ihr macht noch ein Tor!"

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UkJ0SjJpME5OcUZQTlVlVGhzYnUrbEdjQzdicHFaelE0NHlUc3k2MUtkTT0=

Bundestrainer Andre Henning, jetzt Weltmeister und Europameister-Trainer: "Ich freue mich für jeden einzelnen riesig. Das ist für einige das Event ihres Lebens. So eine Stimmung, so ein Finale - das war eine unglaubliche Charakterleistung. Am meisten gönne ich es Mats Grambusch und Lukas Windfeder. Ich musste ganz viel kämpfen, dass bei mir nicht auch ein paar Tränen herauskullern. Dieser Titel hängt für mich in der obersten Etage, natürlich auch mit unserer Vorgeschichte. Wir haben mit den Niederlanden das absolute Topteam niedergerissen. Das war über den Erwartungen. Ich habe riesigen Respekt vor den Jungs, wie die das hier hingenagelt haben." Der Link zum Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/GS2mKDXdBpnfZf8

Thies Prinz schießt Deutschland mit dem entscheidenden Penalty zum EM-Titel 2025: "Dieser Titel bedeutet uns alles. Wir hatten richtig schwere Phasen im Spiel: Die Fans haben uns da rausgeholt. Dann holen wir das Ding im Penalty-Schießen. Da schließt sich der Kreis für uns. Wir werden mit den Fans feiern. Das wird ein geiler Abend!"

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QTV5WkZyVXAweWtNcVlETENselZLQ0tNU3BBa1N1cUR5OHU4T3ZjYjlMQT0=

Mats und Tom Grambusch feiern den EM-Titel und stellen sich im Interview, Mats Grambusch: "Das ist einfach nur großartig. Eigentlich bin ich ja eine Labertasche! Aber jetzt fehlen selbst mir die Worte. Ich wusste: Die Niederländer schlagen uns nicht zweimal. Meine Wahl zum Spieler des Turnieres war eine Ü32-Wahl. Ich habe mich selbst weit davon entfernt gesehen. Das rundet die Sache aber ab."

Tom Grambusch: "Das ist ein perfekter Tag. Wir haben viel geackert. Es ist glaube ich auch ein bisschen unverdient, dass wir gewonnen haben. Aber das ist nun scheiß egal. Wir wollten vor dem Spiel wenig über die Olympia-Revanche reden. Nun ist das umso schöner."

Der Link zum Doppel-Interview: https://cloud.thinxpool.de/s/J6SKJj3SqpaTPF6

Lukas Windfeder: "Wir haben ehrlicherweise nicht unser bestes Hockey gezeigt. Das dann hintenraus im Penalty-Schießen nach der Vorgeschichte im Vorjahr ist schon echt ganz cool. Es war eine unbeschreibliche Zeit. Doch ich habe gemerkt, dass es mit Arbeit und dem Commitment, welches man hier geben muss, ist das nicht mehr möglich. So ist das nun ein cooler Abschluss meiner Karriere." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3ZxMnE3Mm9GTmg2RUtja1hrQmM3OFdmYlJSRDErSDV1T2pSOU1iOGhWST0=

Weitere Clips aus dem Vorlauf und zwischendurch:

Mats Grambusch beendet die Karriere nach 218 Länderspielen mit dem EM-Titel und als Spieler des Turnieres.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WTFsTjR4TWVnNDFRblJtYjZYMU5BbE4yMWxQNlpmMWY1SDNOVWJIVXdTMD0=

Pure Motivation: Der deutsche Kreis vor dem EM-Finale beschwört die Gladiatoren

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TFVwU0FabWQ5WnQxYlF6RlU4ZWdYYkN4M1pSTE5rYVIxa2RXN0g2dHNSYz0=

Große Emotionen vor dem Spiel. Pia, die Schwester der Grambusch-Brüder, hat bei MagentaSport eine Botschaft für die beiden Gladbacher.

Der Link zum Clip:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=djlYWmkySUhRN1NCTkdDdjJCWk1zM2kwYWlxbHN6c1RNWDVPcXR6c3l5az0=

Die gute Botschaft vor dem Spiel: MagentaSport bleibt weiter Partner der Hockey-Nationalmannschaften.

Der Link zum Interview mit Julien Keibel und Stefan Thelen:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NnU4R01kZVU5ZWhEL0kwa1ZuT0RFcUlKYnZ3RzZkNTB3bkJmelhGdlU3Yz0=

