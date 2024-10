SAT.1

Leyla Lahouar feiert den Sieg von "Promi Big Brother", Superstreamer Joyn feiert "Promi Big Brother"-Rekorde

Reality-Verlobte Leyla Lahouar gewinnt "Promi Big Brother" 2024 und damit 100.000 Euro. Im finalen Voting der Zuschauerinnen und Zuschauer setzt sich Leyla gegen Schauspieler Jochen Horst mit 73,54 Prozent der Stimmen durch und verlässt als letzte Bewohnerin den Container des großen Bruders. Leyla Lahouar: "Ich hab' gerade einen Knall. Das kann gar nicht wahr sein, das ist nicht echt! Ich danke jedem einzelnen und küsse euch!"

In der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer erreicht das Finale von "Promi Big Brother" gute 8,6 Prozent Marktanteil. In der jüngeren Zielgruppe (14-49 J.) kommt die Prime-Time-Show am Montagabend auf sehr schöne 10,4 Prozent Marktanteil. SAT.1 und Joyn freuen sich auf "Promi Big Brother" 2025.

"Promi Big Brother" sorgt für enormes Wachstum und Rekorde auf Joyn

"Promi Big Brother" ist für den Superstreamer Joyn ein durchschlagender Erfolg und steigert sich massiv gegenüber 2023. Seit Einzug der ersten Bewohnerin Alida Kurras erleben die Zuschauer im 24/7-Livestream 393 Stunden nonstop das Leben der Bewohner im Container hautnah - alles auf Joyn. Die aktuelle Staffel ist das Format mit den meisten First Takes ever. Alleine zwischen dem 5. und 20. Oktober 2024 hat sich die Zahl der Nutzer, die sich für Joyn PLUS+ entscheiden und als erstes Inhalte von "Promi Big Brother" gestreamt haben, um 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert.

Verglichen mit dem starken Comeback des 24-Stunden-Livestreams im vergangenen Jahr legt die Nutzung 2024 nochmals zu. Jeder User schaut im Durchschnitt täglich 172 Minuten "Promi Big Brother" live (Zeitraum: 5. bis einschließlich 20. Oktober 2024), das entspricht einem Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Abrufzahlen aller "Promi Big Brother"-TV-Inhalte und des Livestreams auf Joyn legen insgesamt um 21 Prozent gegenüber 2023 zu.

Allzeit-Bestwert für "Promi Big Brother - Die Late Night Show"

Die Reality-Show ist für SAT.1 ein großer Erfolg und erreicht Spitzenwerte von bis zu 13,1 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (14-59 J.; Folge vom 9. Oktober 2024) und bis zu 16,4 Prozent Marktanteil bei den jüngeren Zuschauern der 14- bis 49-Jährigen (Folge vom 10. Oktober 2024).

"Promi Big Brother - Die Late Night Show" feiert nicht nur zehnjähriges Jubiläum, sondern auch den Allzeit-Bestwert in der Geschichte der Sendung mit phänomenalen 20,4 Prozent Marktanteil (14-49 J.; Folge vom 17. Oktober 2024). Klarer Trend: Die zeitversetzte und die zusätzliche Nutzung durch Livestreaming auf anderen Devices und mobilen Endgeräten steigert die Marktanteile von "Promi Big Brother" nachträglich teils erheblich um bis zu 3,1 Prozentpunkte.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 22.10.2024 (vorläufig und endgültig gewichtet)

