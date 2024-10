SAT.1

Starkes Wachstum auf Joyn! "Promi Big Brother" schon zur Halbzeit ein großer Erfolg

Unterföhring (ots)

Halbzeit beim großen Bruder. Zeit für eine Bilanz: Für den Superstreamer Joyn und für SAT.1 ist "Promi Big Brother" schon jetzt ein großer Erfolg - mit validem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr.

Superstreamer. Super Zahlen.

Enormer Wachstumstreiber für die Streaming-Plattform Joyn: Im Zeitraum vom 5. Oktober bis einschließlich 13. Oktober 2024 generiert "Promi Big Brother" im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023 schon nach einer Woche 24 Prozent mehr First Takes, also Nutzer, die sich für Joyn PLUS+ entscheiden und als erstes #PromiBB-Inhalte gestreamt haben.

Nach dem fulminanten Comeback des 24-Stunden-Livestreams im vergangenen Jahr, legt der große Bruder in diesem Jahr weiter zu: Im o.g. Zeitraum steigern sich die Abrufzahlen von "Promi Big Brother" TV-Inhalten und dem 24/7-Livestream auf Joyn um 13 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.

Starker SAT.1-Livestream. Bestwerte im TV.

Insbesondere die Nutzung des Live-TV-Streams von SAT.1 auf Joyn steigt während den "Promi Big Brother"-Shows am Abend stark an. In SAT.1 erzielt die tägliche Live-Show gute Quoten von bis zu 10,7 Prozent Marktanteil (Show von Mittwoch, 9. Oktober, 14-59 J.) und bis zu 14,8 Prozent Marktanteil (Show von Freitag, 11. Oktober) in der jungen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel erzielt vergangenen Donnerstag mit 18,1 Prozent Marktanteil in dieser Zielgruppe sogar einen Allzeitbestwert.

Nach einer Woche im Container ist am Montagabend bei "Promi Big Brother" für die ersten beiden Bewohner der Traum vom Sieg vorbei. Model Verena Kerth und Promi-Reporterin Bea Peters erhalten die wenigsten Anrufe und Votings der Zuschauer und müssen "Promi Big Brother" verlassen.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" - montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

