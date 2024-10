SAT.1

Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Die neue SAT.1-Show "Schätze die Plätze!" startet am Donnerstag, 24. Oktober

Unterföhring

Welche Streitthemen bringen Beziehungen zum Kochen? Wo leben die schlauesten Deutschen? Und in welche Tiere würden sich Menschen am liebsten verwandeln? In der neuen SAT.1-Comedy-Rateshow "Schätze die Plätze!", ab Donnerstag, 24. Oktober, um 22:15 Uhr, dreht sich alles um die ersten Plätze. Alles, was sich ranken lässt, wird von Ilka Bessin und Simon Pearce diskutiert, analysiert und in die richtige Reihenfolge gebracht. Unterstützt werden die Comedians von prominenten Gästen, unter anderem Ross Antony, Simon Gosejohann und Evelyn Burdecki. Moderator Daniel Boschmann führt durch die Show. Nur wer schnell ist und ein gutes Gefühl für Rangfolgen hat, kann sich den Siegerplatz sichern. Also: auf die Plätze, fertig, los!

SAT.1 zeigt "Schätze die Plätze!" ab Donnerstag, 24. Oktober, um 22:15 Uhr. Produziert wird "Schätze die Plätze!" von Redseven im Auftrag von SAT.1.

"Schätze die Plätze!" - ab Freitag, 24. Oktober, um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

