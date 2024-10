SAT.1

Ex-klusive Überraschungen bei "Promi Big Brother": Die Reality-Stars Leyla Lahouar und Elena Miras ziehen in den Container ein

4. Oktober 2024. Big Brother mit der doppelten Überraschung: Die Reality-Stars Leyla Lahouar und Elena Miras ziehen bei "Promi Big Brother" ein. Die erste Überraschung: Mit Leyla und Mike Heiter zieht das erste Paar in den Container ein. Die zweite Überraschung: Mit Elena zieht die Ex-Freundin von Mike Heiter in den Container ein. Überraschungen für alle Reality-Fans: Elena weiß von Mike, aber nichts von Leyla. Mike und Leyla wissen voneinander, aber nichts von Elena.

Ihre Mitbewohnerinnen und Mitbewohner befinden sich vor ihren Einzügen bereits von der Außenwelt abgeschottet im Hotel und wissen von den Big News von Big Brother noch nichts. Wie reagieren sie auf das erste Paar bei "Promi Big Brother"? Das zeigt der 24/7-Livestream mit dem Einzug morgen, Samstag, ab 15:00 Uhr live auf Joyn.

Elena Miras wird am Montag, um 20:15 Uhr live in SAT.1 in der Auftaktshow von "Promi Big Brother" einziehen - moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Direkt im Anschluss analysieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel in "Promi Big Brother - Die Late Night Show" in SAT.1 jede Nacht das Geschehen in Deutschlands prominentester Wohngemeinschaft mit ihren Gästen und der Community.

Heitere Aussichten: Leyla Lahouar (28, Reality-Star und Influencerin)

"Das wird eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil man ja in einer krassen Extremsituation ist", sagt Leyla Lahouar mit Blick auf ihre gemeinsame Zeit mit ihrem Partner Mike Heiter bei "Promi Big Brother". Die 28-Jährige wagt 2022 den Schritt in die Öffentlichkeit als sie an der RTL-Show "Ex on the Beach" teilnimmt. Es folgen weitere Reality-TV-Auftritte, im Dschungel erlangt Leyla durch die Dreiecksgeschichte mit Mike Heiter und dessen Ex Kim Virginia große Bekanntheit. Im März macht sie ihre Beziehung zu Mike öffentlich. Jetzt ziehen sie als erstes Paar bei "Promi Big Brother" ein. "Ich will Mike nicht unnötig anzicken, obwohl er es gar nicht verdient hat - nur weil ich aufgrund der Umstände vielleicht gerade gereizt bin. Aber ich glaube es wird auch sehr schön, dass wir das zusammen erleben dürfen und auch Halt haben, falls es uns mal nicht gut geht."

Neutral wie die Schweiz? Elena Miras (32, Reality-Ikone)

"Ich bringe ganz viel Energie, Unterhaltung und Temperament mit", verspricht Elena Miras vor ihrem Einzug. Die 32-Jährige wächst in der Nähe von Zürich auf und hat spanische Wurzeln. Sie erlangt erstmals Bekanntheit durch ihren Sieg bei "Love Island" im Jahr 2017. In der Show trifft sie auf Mike Heiter, mit dem sie anschließend eine Beziehung führt. Ihre gemeinsame Tochter Aylen kommt 2018 zur Welt. Nach einer turbulenten Beziehung geben die beiden im September 2020 die Trennung bekannt. Elena ist aus der Reality-Unterhaltung nicht mehr wegzudenken, jetzt trifft sie bei "Promi Big Brother" auf ihren Ex-Freund Mike Heiter - und seine aktuelle Freundin Leyla Lahouar. Elena sagt selbstsicher: "Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen - nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben."

Laberrhabarber rund um die Uhr: Sarah Wagner (28, Wildcard-Siegerin)

"Am meisten Respekt habe ich vor dem Zusammenleben mit fremden Menschen", gibt Sarah Wagner nach ihrem Sieg der #PromiBB-Wildcard zu. Die 28-Jährige Influencerin ist Teil des TikTok-Duos "Laberrhabarber" und erreicht dort 1,5 Millionen Follower. Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian postet die 28-Jährige auf dem Kanal Comedy- und Reise-Inhalte. Anfangs ist TikTok nur ein Hobby, während Corona gewinnen die Videos an Popularität, so dass Sarah und ihr Freund ihre Berufe in der Pflege aufgeben, um sich voll auf die Influencer-Karriere zu konzentrieren. 2021 wandert das Paar nach Mallorca aus und erlangt weitere Bekanntheit durch die Begleitung bei "Goodbye Deutschland". Im Wildcard-Voting setzt sich Sarah in der Community erfolgreich durch und zieht in den Container ein. "Ich hol das Ding nach Hause! Für meine Community und für mich! Macht euch auf was gefasst."

Neben Leyla Lahouar, Elena Miras und Sarah Wagner ziehen bei "Promi Big Brother" 2024 ein:

Mike Heiter , Reality-Star

, Reality-Star Mimi Fiedler , "Tatort"-Ermittlerin

, "Tatort"-Ermittlerin Max Kruse , Ex-Nationalspieler

, Ex-Nationalspieler Verena Kerth , Model

, Model Daniel Lopes , "DSDS"-Star

, "DSDS"-Star Jochen Horst , "Balko"-Legende

, "Balko"-Legende Sinan Movez , TikTok-Star

, TikTok-Star Cecilia Asoro , Reality-Ikone

, Reality-Ikone Alida Kurras , "Big Brother"-Legende

, "Big Brother"-Legende Matze Höhn , Reality-Darsteller

, Reality-Darsteller Bea Peters, Promi-Reporterin

Das ist der "Promi Big Brother"-Container 2024

378 Quadratmeter, 373 Scheinwerfer und Lampen, 65 Kameras, 34 Container: Big Brother gönnt seinen Bewohnern in diesem Jahr "Gelsenkirchener Barock" als Inneneinrichtung - einfach, holzig, spießig. Im Schlafzimmer treffen die Promis auf durchgehende Liegeflächen, auf denen geschlafen wird. Der Innenhof bietet eine Sauna und einen Whirlpool für einen Hauch Luxus. Für die täglichen Einkäufe öffnet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Kiosk - der "PBB Späti". Sein Betreiber ist Aaron Troschke, "Promi Big Brother"-Gewinner 2014.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" und "Promi Big Brother - Die Late Night Show" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

