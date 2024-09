SAT.1

Container-Comeback: "Big Brother"-Legende Alida Kurras, Content Creator Matze Höhn und Promi-Reporterin Bea Peters ziehen bei "Promi Big Brother" ein

Ein Wiedersehen nach 24 Jahren: Alida Kurras kehrt nach ihrem Sieg der zweiten Staffel von "Big Brother" im Jahr 2000 dahin zurück, wo alles begann. Alida zieht bei "Promi Big Brother" ein. Zwei ihrer neuen Mitbewohner: Content Creator Matze Höhn und Promi-Reporterin Bea Peters. SAT.1 zeigt das Leben der frisch zusammengesetzten Wohngemeinschaft ab Montag, 7. Oktober 2024, um 20:15 Uhr live. Auf Joyn können die #PromiBB-Fans bereits ab Samstag, 5. Oktober 2024, 15:00 Uhr, den Einzug und das erste Aufeinandertreffen im Container rund um die Uhr im 24/7-Livestream verfolgen.

Little Sister: Alida Kurras (47, Moderatorin)

"Ich wünsche mir, dass wir wie damals in meiner Staffel alle zusammen unter einem Dach leben", hofft "Big Brother"-Legende Alida Kurras. Sie nimmt im Jahr 2000 an der zweiten Staffel der Reality-Show teil und verbringt 106 Tage im Container. An Silvester verlässt sie "Big Brother" als Siegerin - der Start ihrer Karriere vor der Kamera. Als Moderatorin ist sie zehn Jahre beim Quizsender 9Live zu sehen, seit 2011 im Teleshopping. Jetzt kehrt sie dahin zurück, wo ihre Karriere begann - in den Container des großen Bruders. Was sie sich von der Erfahrung erwartet? "Ein persönliches Revival meiner Erinnerungen!"

Köln 50829 - Tag & Nacht: Matze Höhn (28, Content Creator)

"Ich möchte ehrlich, offen und genau so sein, wie ich wirklich bin", kündigt Matze Höhn vor seinem Einzug bei "Promi Big Brother" an. 2017 gelingt ihm in seiner Rolle als Pascal in der Daily-Soap "Berlin - Tag & Nacht" der Durchbruch. Inzwischen teilt der 28-Jährige hauptberuflich sein Leben auf Social Media. Was er sich bei #PromiBB vorgenommen hat? "Egal was passiert, egal wer kommt - ich werde alles geben um den Sieg für mich, meine Familie und meine Community nach Hause zu bringen."

Bildet eigene Schlagzeilen: Bea Peters (42, Promi-Reporterin)

"Ob mit mir oder über mich gelacht wird, ist mir in erster Instanz fast egal", stellt Bea Peters klar. Die 42-Jährige sorgt in den 2000er Jahren als Promi-Reporterin nicht nur hinter der Kamera, sondern auch davor für zahlreiche Schlagzeilen. Als ehemalige "Bild"-Chefreporterin ist sie bestens in der Welt der Promis vernetzt und kennt den heißesten Gossip aus der Welt der Schönen und Reichen. Wovor sie bei #PromiBB Sorge hat? "Ich bin zickig, kann keine Hausarbeit und als ich mal versucht habe, zu kochen, kam die Feuerwehr - ich bin somit absolut WG-untauglich."

Insgesamt hat Big Brother bereits elf Bewohner:innen der neuen Staffel enthüllt. Neben Alida Kurras, Matze Höhn und Bea Peters ziehen ein:

Mike Heiter , Reality-Star

, Reality-Star Mimi Fiedler , "Tatort"-Ermittlerin

, "Tatort"-Ermittlerin Max Kruse , Ex-Nationalspieler

, Ex-Nationalspieler Verena Kerth , Model

, Model Daniel Lopes , "DSDS"-Star

, "DSDS"-Star Jochen Horst , "Balko"-Legende

, "Balko"-Legende Sinan Movez , TikTok-Star

, TikTok-Star Cecilia Asoro, Reality-Ikone

Wer zieht noch ein? Das verrät Big Brother am Freitag, um 11:00 Uhr, live im Stream auf Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown". Akkreditierung für Journalist:innen unter sat1.de/promibbcountdown.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

