Verhaftet! "Balko" Jochen Horst zieht mit Reality-Ikone Cecilia Asoro und TikTok-Star Sinan Movez in den "Promi Big Brother"-Container

Unterföhring (ots)

26. September 2024. Kriminell lustig. Gnadenlos ehrlich. Überraschend ehrgeizig. Big Brother hat die nächsten drei Bewohner ausgewählt: "Balko"-Legende Jochen Horst, Reality-Ikone Cecilia Asoro und TikTok-Star Sinan Movez ziehen in den "Promi Big Brother"-Container ein. In SAT.1 startet "Promi Big Brother" am Montag, 7. Oktober 2024, um 20:15 Uhr live. Joyn zeigt den Einzug und das Leben unter ständiger Kameraüberwachung bereits ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr, rund um die Uhr im Livestream.

Kriminelle Vergangenheit: Jochen Horst (63, "Balko"-Star)

"Ich möchte die Zuschauer zum Lachen bringen und für gute Stimmung sorgen", erzählt der Schauspieler und bleibt damit seiner berühmtesten Rolle als komödiantischer Kriminalhauptkommissar Balko treu. Die gleichnamige RTL-Serie startet 1995 und bedeutet den Durchbruch für den heute 63-jährigen Jochen Horst. Was er sich vom Container erhofft? "Ich stelle mir vor, dass das Haus dieses Jahr vollgepackt ist mit modernster Technik. Virtuelle Realität, Hologramme, vielleicht sogar ein Haus, das man per Sprachbefehl steuern kann." Was Big Brother wohl für ihn bereithält?

Herrlich ehrlich: Cecilia Asoro (28, Reality-Ikone und Model)

"Nehmt euch in Acht, ich nehme kein Blatt vor den Mund", kündigt Cecilia Asoro schon vor ihrem Einzug bei #PromiBB an. Die 28-Jährige startet ihre TV-Karriere 2015 bei "Germany's Next Topmodel" und ist seither nicht mehr aus der Reality-Welt wegzudenken. Mit ihrer lauten und auffälligen Art eckt sie oft an und ist ein Garant für gute Unterhaltung. Was sie an "Promi Big Brother" reizt? "'Promi Big Brother' ist rund um die Uhr live. So können die Leute die absolute Wahrheit ohne Schnitt erleben und sich so ein eigenes Bild machen. Das ist einzigartig in der Reality-Welt."

Streamt bald 24/7 live: Sinan Movez (19, TikTok-Star)

"Ich bin nicht hier, um zu posten - ich bin hier, um zu siegen!" Der 19-jährige Social-Media-Star gibt sich vor dem Einzug kämpferisch. Im Jahre 2022 hat Sinan mit TikTok seinen Durchbruch - seine Videos erreichen dort aktuell über 2,6 Millionen Follower. Zu seinen Inhalten gehören vor allem Tanzperformances, POV-Sketche und Situationskomik. Was für ihn die größte Herausforderung wird? "'Promi Big Brother' ist mein erstes Reality-TV-Format. Aber was für mich auf jeden Fall schwierig wird: Ich werde zum ersten Mal mein Handy abgeben müssen."

Insgesamt hat Big Brother bisher acht Bewohnerinnen und Bewohner enthüllt. Neben Jochen Horst, Cecilia Asoro und Sinan Movez ziehen ein:

Mike Heiter , Reality-Star

, Reality-Star Mimi Fiedler , "Tatort"-Ermittlerin

, "Tatort"-Ermittlerin Max Kruse , Ex-Nationalspieler

, Ex-Nationalspieler Verena Kerth , Model

, Model Daniel Lopes, "DSDS"-Star

Einladung zum digitalen Live-Presse-Event

Am Freitag, 4. Oktober, enthüllt Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown" live aus dem Container exklusiv weitere Bewohner:innen. Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 2. Oktober 2024 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

