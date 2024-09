SAT.1

Jetzt kehrt Musik ein! Model Verena Kerth und "DSDS"-Star Daniel Lopes ziehen bei "Promi Big Brother" ein

23. September 2024. Big Brother hat seine nächste Bewohnerin und seinen nächsten Bewohner ausgewählt: Verena Kerth und Daniel Lopes ziehen bei "Promi Big Brother" (ab 7. Oktober 2024, immer montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn) ein.

Titanin des roten Teppichs: Verena Kerth (43, Model und Radio-Moderatorin)

"Ich hatte schon durchaus spannende Wohnsituationen, mich kann nichts mehr schocken", gibt sich die Radio-Moderatorin vor ihrem Einzug selbstbewusst. Verena Kerth erlangte Bekanntheit durch ihre Beziehung zu Bayern-Torwart Oliver Kahn. Die beiden waren bis 2008 liiert, bevor die Beziehung schlagzeilenreich in die Brüche ging. Für Verena folgten zahlreiche TV-Auftritte und diverse öffentliche Beziehungen. 2022 wurden Verena und Marc Terenzi ein Paar, 2023 folgte der Heiratsantrag, vor wenigen Monaten die Trennung. Was sich die 43-Jährige vom Container erhofft? "Mal in einem Casino zu wohnen. Oder im Gefängnis. Hätte auch mal was! Schlimm wäre für mich dagegen irgendwas unter Wasser." Was wird Big Brother für sie bereithalten?

He has a dream: Daniel Lopes (47, Sänger)

"Ich komme nicht zu 'Promi Big Brother', um mich zu verstecken oder den einfachen Weg zu gehen. Ich werde kämpfen, mit Herz und Verstand - aber immer fair", kündigt Daniel Lopes an. Gekämpft hat der 47-Jährige in den vergangenen Jahren schon häufiger. Ein siebter Platz bei "Deutschland sucht den Superstar", ein Insolvenzverfahren, ein Neuanfang in Brasilien - Daniel Lopes erlebte seit seinem Durchbruch 2002 viele Höhen und Tiefen. Eine Konstante war dabei für den dreifachen Familienvater immer die Musik - noch immer veröffentlicht er regelmäßig neue Songs. "Ich habe nicht die Erwartung Freunde zu gewinnen, aber bin offen dafür. Ich habe mir vorgenommen, alles zu geben, um die 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen."

Das sind die ersten fünf prominenten Bewohner:innen

Gemeinsam mit Reality-Star Mike Heiter, Ex-Nationalspieler Max Kruse und "Tatort"-Ermittlerin Mimi Fiedler begeben sich Verena Kerth und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother" in die Welt des großen Bruders und setzen sich seinen Regeln aus. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und unter 24-stündige Kamerabeobachtung im Livestream auf Joyn.

Einladung zum digitalen Live-Presse-Event

Am Freitag, 4. Oktober, enthüllt Joyn in "Promi Big Brother - Der Countdown" live aus dem Container exklusiv weitere Bewohner:innen. Während der Sendung besteht für akkreditierte Journalist:innen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte melden Sie sich hierzu bis Mittwoch, 2. Oktober 2024 um 16:00 Uhr unter sat1.de/promibbcountdown an.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother - Der Countdown" - Freitag, 4. Oktober 2024, um 11:00 Uhr live und kostenlos auf Joyn

"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" ab Samstag, 5. Oktober 2024, um 15:00 Uhr rund um die Uhr auf Joyn

"Promi Big Brother" ab 7. Oktober 2024, montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in SAT.1 und auf Joyn

