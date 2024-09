SAT.1

Wer zieht als Wildcard bei "Promi Big Brother" ein? Big Brother hat seine Auswahl getroffen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

16. September 2024. Eine unbezahlbare Gelegenheit: Big Brother vergibt auch für die neue Staffel von "Promi Big Brother" (ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und rund um die Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn) eine Wildcard für den Einzug in Deutschlands prominenteste Wohngemeinschaft. Dazu hat der große Bruder Content Creator aus den unterschiedlichsten Genres und Reality-Sternchen ausgewählt, ihre Communitys können sie jetzt als Bewohnerin oder Bewohner in den Container bringen.

Zum Wildcard-Voting treten an:

Garry Secret (2.3M Follower)

(2.3M Follower) Laberrhababer/Sarah Wagner (1.7M Follower)

(1.7M Follower) Luisa Crash (910K Follower)

(910K Follower) Flying Bengel (805K Follower)

(805K Follower) Sarah Liebich (164K Follower)

(164K Follower) Laura Peuker (133K Follower)

(133K Follower) Melissa Heitmann (13K Follower)

(13K Follower) Christian Kugathasan ("Big Brother"-Bewohner 2024, 12K Follower)

Ab sofort stellen sich die von Big Brother ausgewählten Wildcard-Anwärter:innen in der Joyn Smartphone-App dem Voting. Wer kann seine Community und die #PromiBB-Fans überzeugen? Wer erhält die meisten Stimmen und darf bei "Promi Big Brother" einziehen? Bis Montag, 30. September 2024, 9:00 Uhr, hat jeder Joyn-User eine Stimme, die bis zum Ablauf des Votings jederzeit geändert werden kann.

Als Wildcard auf das Reality-Treppchen: 2023 wählt die Community TikTok-Star Marco Strecker in den Container, er verlässt "Promi Big Brother" im Finale als zweiter Sieger.

Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.

"Promi Big Brother" ab Montag, 7. Oktober 2024, täglich live in SAT.1 und rund um die Uhr im 24/7-Livestream nur auf Joyn

Hashtag zur Show:#PromiBB

Kurz-Interviews und Fotos der Bewohner:innen, Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie auf unserer "Promi Big Brother"-Presseseite unter https://presse.sat1.de/promibigbrother. Einzel-Interviews mit den Bewohner:innen vorab können gerne individuell angefragt werden.

Pressekontakt: Kevin Körber, Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. 1129 email: kevin.koerber@seven.one lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191 email: clarissa.schreiner@seven.one SAT.1 Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell