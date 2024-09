SAT.1

Die wunderbare Welt des Geschmacks auf einem Löffel: Die Erfolgskochshow "The Taste" startet am Mittwoch, 23. Oktober, in SAT.1

Es ist angerichtet für eine neue Staffel "The Taste" mit Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin! "Ins Studio zu kommen ist im ersten Moment so was wie nach Hause kommen", schwärmt Tim Raue. "Wir dürfen endlich in unser Zuhause", stimmt Frank Rosin strahlend mit ein. Und Alexander Herrmann verrät: "Das ist ja nicht nur mein Wohnzimmer, sondern auch ein bisschen meine heimliche Küche." Alex Kumptner bringt es auf den Punkt: "Das ganze ,The Taste'-Team ist wie eine Familie." Eine Familie, in der es durchaus auch Reibereien gibt - vor allem, wenn es darum geht, zu gewinnen: Die vier Starköche kämpfen ab Mittwoch, 23. Oktober 2024, um 20:15 Uhr wieder um die besten Kochtalente für ihre Teams.

"The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann: "Ich heiße euch herzlich willkommen, dass wir gemeinsam in Staffel 13 mal wieder schauen können, wie die wunderbare Welt des Geschmacks auf dem Löffel funktioniert."

Und was kredenzen die Kandidaten den Gourmet-Coaches? Löffelweise Leckeres, Raffiniertes und Variantenreiches - vom Schwäbischen Zwiebelrostbraten mit Cranberry und Süßkartoffel über Tortellino mit Spinat, Ricotta, Salzzitrone, Pekannuss und Salbei bis hin zu Choux aux Craquelin* mit Kabeljau, Pilz, Apfel, Miso und Zitrone. Wer sichert sich einen Platz in einem der Teams und wer strahlt am Ende der neun Folgen vom Cover des eigenen Kochbuchs, bekommt sein eigenes Siegergericht im Handel und nimmt 50.000 Euro Siegprämie mit nach Hause?

Moderiert wird "The Taste" von Angelina Kirsch.

"The Taste", Staffel 13, ab Mittwoch, 23. Oktober 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits ab Mittwoch, 16. Oktober 2024, auf Joyn. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1.

*Französische Windbeutel aus Brandteig.

