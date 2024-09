Auf ärztliche Anordnung: SAT.1 dreht dritte Staffel von "Die Landarztpraxis"

SAT.1

11. September 2024. Vorsicht, das kann süchtig machen. Aktuell produziert SAT.1 die dritte Staffel "Die Landarztpraxis" in Wiesenkirchen am Schliersee mit 120 Folgen und mit zwei Neuzugängen: Kai Schumann und Arztkittel gehören zusammen wie Wiesenkirchen und Dr. Sarah König. Der "Doctor's Diary"-Star spielt in der dritten Staffel der beliebten Serie Dr. Chris Lehmann. Sina Zadra übernimmt die Rolle der Bergretterin Becky Lamminger.

SAT.1-Senderchef Marc Rasmus: "Wir erhöhen die Dosis. Die dritte Staffel 'Die Landarztpraxis' lockt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganze 120 Folgen lang an den idyllischen Schliersee zu Dr. Sarah König. Ich freue mich schon sehr auf unseren arztkittel-erfahrenen Neuzugang Kai Schumann und die bezaubernde Sina Zadra. Eins können wir versprechen: In Wiesenkirchen wird es so schön, spannend, idyllisch und liebreizend, wie unsere Fans es lieben."

Nicht überdosieren: SAT.1 empfiehlt die Einnahme einer Folge täglich, um 19 Uhr, in SAT.1. Oder die gesammelte Wochendosis von fünf Folgen auf einmal auf Joyn.

"Die Landarztpraxis" schreibt ihre Erfolgsgeschichte fort

Wiesenkirchen rockt die Republik: In SAT.1 verabschiedet sich die "Landarztpraxis" Ende August in eine Pause. Auf Joyn schreibt die tägliche SAT.1-Vorabendserie ihre Erfolgsgeschichte kontinuierlich und rekordverdächtig weiter: Im Vergleich zur Vorstaffel kann Staffel 2 die Viewtime mehr als verdoppeln (+115 % vs. Vorstaffel). Die Video Views der Serie steigen um +89 % (vs. Vorstaffel - alle Daten Stand: 04.09.2024).

In den 120 neuen Folgen gibt es natürlich ein Wiedersehen mit allen beliebten Hauptfiguren: mit Dr. Sarah König (Caroline Frier) und Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), mit Lukas Seidl (Michael Raphael Klein) und Isabelle "Isa" Kroiß (Diane Willems), mit Max (Alexander Koll) und Basti (Simon Lucas), mit Bianca (Rosetta Pedeone), Julian (Alexander Milo) und Matti (Thorsten Hamer), mit Fabians Vater Dr. Georg Kroiß (Christian Hoening), mit Alexandra (Katrin Anne Heß), mit Arzthelferin Resi (Marion Mathoi) sowie mit Donato (Antonio Putignano), Emilio (Gioele Viola) und Feli Marino (Fenja Gerhardter) aus der Alten Post.

"Die Landarztpraxis", Staffel 3, 120 Folgen, demnächst in SAT.1 und auf Joyn - produziert von filmpool entertainment.

