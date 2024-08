SAT.1

Tiramisu küsst Zupfkuchen! "Das große Backen" startet am Mittwoch in SAT.1

Unterföhring (ots)

Zwei Desserts in nur zwei Stunden zu einer Torte vereinen? "Ich bekomme alles gebacken!" sagt die selbstbewusste Hobbybäckerin Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen. Für die erste Challenge der Show "Das große Backen", am Mittwoch 28. August 2024, in SAT.1, hat sich die 21-Jährige etwas besonders Raffiniertes einfallen lassen: Tiramisu trifft Zupfkuchen. Ihre Kreation kombiniert Schoko-Mürbeteig und Biskuitboden, gefüllt mit einer Zupfkuchen-Creme und getoppt mit Tiramisu-Creme und Granatapfel-Gel. Kann Anna-Lisa die Jury rund um Torten-Expertin Betty Schliephake-Burchardt und Spitzen-Pâtissier Christian Hümbs mit ihrer Dessert-Komposition überzeugen?

Im SAT.1-Backzelt stehen Anna-Lisa neun starke Konkurrent:innen gegenüber:

"Omis-Liebling" Patrik (20) aus Lathen will bei Jurorin Betty Schliephake-Burchardt mit kreativen Deko-Elementen punkten

(20) aus Lathen will bei Jurorin Betty Schliephake-Burchardt mit kreativen Deko-Elementen punkten Lehramt-Studentin Vanessa (23) aus Lüneburg begeistert mit vollständig veganen Back- und Tortenkreationen

(23) aus Lüneburg begeistert mit vollständig veganen Back- und Tortenkreationen Kann der italienische Sunnyboy Samuel (25) aus Frankfurt am Main Christian Hümbs mit seiner Pistazien-Kreation überzeugen?

(25) aus Frankfurt am Main Christian Hümbs mit seiner Pistazien-Kreation überzeugen? Fachärztin Sibylle (36) aus Raschau-Markersback beschreibt ihren Tortenstil als blumig und feminin

(36) aus Raschau-Markersback beschreibt ihren Tortenstil als blumig und feminin Back to Basiscs! Für den erfahrenen Bäcker Fabian (31) aus Friedberg zählen die richtigen Back-Basics aber vor allem der Geschmack

(31) aus Friedberg zählen die richtigen Back-Basics aber vor allem der Geschmack Familienmensch Lydia (29) aus Heilbronn backt leidenschaftlich gern herzhafte Backkreationen nach den Rezepten ihrer Mutter

(29) aus Heilbronn backt leidenschaftlich gern herzhafte Backkreationen nach den Rezepten ihrer Mutter Kann Back-Frischling Florian (36) aus Konzell, der erst seit drei Jahren backt, in der technischen Prüfung beeindrucken?

(36) aus Konzell, der erst seit drei Jahren backt, in der technischen Prüfung beeindrucken? Ruhepol Sonja (54) aus Bad Iburg hat einen Fabel für Fondant-Dekoraktionen

(54) aus Bad Iburg hat einen Fabel für Fondant-Dekoraktionen Für Vierfach-Mama Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen ist das Backen eine Auszeit

Die zehn besten Hobbybäcker:innen 2024 kämpfen zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Enie van de Meiklokjes moderiert. Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs bewerten die Back-Kunstwerke.

Weitere Infos zu den zehn Hobbybäcker:innen: http://presse.sat1.de/Backen2024

"Das große Backen" digital: Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf YouTube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

"Das große Backen", die 12. Staffel, ab Mittwoch, 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und vorab streamen auf Joyn

