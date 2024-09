SAT.1

Paul Ronzheimer recherchiert zum Thema Migration - in "RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?" am Montag in SAT.1

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Wie geht es Deutschland? Für die zweite Ausgabe seiner SAT.1-Reportagereihe "RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?" (Montag, 20:15 Uhr) recherchiert Paul Ronzheimer zum Thema Migration. "Ich habe als Reporter 2015 intensiv über die Flüchtlingskrise berichtet, war in Syrien, Afghanistan oder Libyen, von wo aus hunderttausende Menschen nach Deutschland kamen. Mein Optimismus von damals, dass die Integration im großen Stil funktionieren kann, ist durch meine Recherchen in Deutschland zusätzlich getrübt worden. Es gibt in Deutschland sehr, sehr viele Einwanderer, die alles dafür tun, sich gut zu integrieren, und ein Teil der deutschen Gesellschaft zu werden. Aber es gibt eben auch die, die nicht integriert sein wollen. Und dieses Problem muss klar angesprochen werden."

Journalist Paul Ronzheimer spricht zu diesem aufgeladenen Thema mit Geflüchteten, Bürgerinnen und Bürgern, Polizistinnen und Polizisten und der Politik. Dabei hört er persönliche Erfahrungen der Menschen, ihre Kritik, ihre Ängste und ihre Hoffnungen für unser Land.

"RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?" - am Montag, 16. September 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell