Männer, an den Herd! Bei "The Taste" müssen die Coaches einen perfekten Löffel für Cornelia Poletto kreieren - am Mittwoch, 23. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1

Koch-Battle statt Coach-Battle! Normalerweise lassen sich die Starköche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin in der Erfolgs-Kochshow "The Taste" leckere Löffel kredenzen und kämpfen um die besten Kochtalente für Ihre Teams. Doch in Folge eins der 13. Staffel (Mittwoch, 23.10.2024, um 20:15 Uhr in SAT.1) dreht Gastjurorin Cornelia Poletto den Spieß gleich mal um: "Das, was jetzt kommt, damit rechnen die überhaupt nicht", freut sich die Hamburgerin diebisch. Sie schickt die Herren selbst an den Herd, um einen perfekten Löffel für sie zu kreieren! Wer ihr das geschmackvollste Gericht serviert, kann sich einen klaren Vorteil erkochen: Er sichert sich ein zusätzliches Teammitglied und darf in den nächsten Wochen fünf statt vier Kandidaten beim Rennen um ein eigenes Kochbuch, 50.000 Euro Siegprämie und ein eigenes Siegergericht im Handel begleiten.

Der Ehrgeiz ist geweckt: "Egal, wer von uns gewinnt - derjenige hat natürlich erstmal eine ganz andere Entspanntheit", ist sich Tim Raue bewusst. Alexander Herrmann gibt sich hochmotiviert: "Ich finde fünf Kandidaten super. Vor allem, weil ich damit einem mehr die Chance geben kann, dass er bei ,The Taste' richtig brilliert."

"The Taste", Staffel 13, neun Folgen, ab Mittwoch, 23. Oktober 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits ab heute vorab auf Joyn. Produziert wird die Show von Redseven Entertainment im Auftrag von SAT.1. Angelina Kirsch moderiert die Show.

