BAT Germany als erstes Unternehmen in Deutschland von der Alliance for Water Stewardship zertifiziert

BAT Produktionsstandort in Bayreuth als erstes Unternehmen in Deutschland von der Alliance for Water Stewardship (AWS) zertifiziert

Der Wasserverbrauch am Standort Bayreuth konnte durch diverse Initiativen gegenüber 2020 um 41 Prozent, im Vergleich zu 2017 sogar um 69 Prozent gesenkt werden

Ein wichtiger Schritt für BAT in Bayreuth als Vorreiter im Wassereinzugsgebiet und in Bezug auf das Thema Wassermanagement

AWS-Zertifizierung ist ein weltweit anerkannter Standard für nachhaltige Wassernutzung und -verwaltung

Bis 2025 sollen weltweit alle BAT Produktionsstandorte nach dem Core Level zertifiziert sein

Der BAT Produktionsstandort in Bayreuth ist bereits ein Vorreiter in puncto Energieeffizienz sowie nachhaltiger Produktion und wurde nun als erstes Unternehmen in Deutschland von der Alliance for Water Stewardship (AWS) nach dem Core Level zertifiziert. BAT ist damit das erste Unternehmen in Deutschland, das diese Zertifizierung erhält.

Der AWS International Water Stewardship Standard (AWS-Standard) ist ein weltweit anerkannter Standard für große Wassernutzer, der dabei hilft, ihre Wassernutzung und deren Auswirkungen zu verstehen sowie gemeinsam und transparent für ein nachhaltiges Wassermanagement zu arbeiten. Der Standard soll auf der Ebene eines Einzugsgebiets soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile bringen.

Konkret geht es um die Aspekte

effektives Wassermanagement

Sicherstellung eines ökologisch nachhaltigen Wasserhaushalts

Sicherstellung von qualitativ hochwertigem Wasser

Schutz wichtiger wasserrelevanter Gebiete

universeller Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene

Wasserbewirtschaftung am BAT Produktionsstandort in Bayreuth

Im Rahmen der Zertifizierung nach AWS-Standard wird unter anderem der Wasserverbrauch der Unternehmen bewertet. Dieser ist am Standort in Bayreuth seit Jahren rückläufig, sowohl absolut als auch in Relation zum Produktionsvolumen. Der Wasserverbrauch am Standort Bayreuth konnte durch diverse Initiativen gegenüber 2020 um 41 Prozent, im Vergleich zu 2017 sogar um 69 Prozent gesenkt werden. Damit hat der Standort bereits vorzeitig das globale Ziel erreicht (bis 2025 35 Prozent Senkung im Vergleich zu 2017).

Fast 30 Prozent des Wassers werden hier zudem wiederverwertet.

Seit 2023 bestehen enge Kooperationen mit den lokalen Behörden für Wasser und Abwasser, anderen Unternehmen der Region und NGOs wie beispielsweise dem BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland). Darüber hinaus werden verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte im Einzugsgebiet aktiv unterstützt, wie etwa der Erhalt der Moore.

Johannes Müller, Leiter des BAT Produktionsstandorts Bayreuth, sagt:

"Wir freuen uns sehr über die herausragenden Bemühungen aller Mitarbeitenden unseres Produktionsstandorts, unser Tun im Sinne der nachhaltigen Wasserwirtschaft kontinuierlich zu verbessern. Die Zertifizierung durch die AWS bestätigt uns in unserer Strategie, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. Wir sind stolz auf das, was wir für die gesamte BAT Gruppe aus Bayreuth heraus vor allem in Sachen Umweltschutz auf unserem Weg, eine bessere Zukunft, A Better TomorrowTM, aufzubauen, bereits erreicht haben."

Ergänzend dazu sagt Usman Zahur, General Manager BAT Germany:

"Wir setzen sowohl global als auch bei BAT in Deutschland hohe Nachhaltigkeitsstandards in unserer gesamten Wertschöpfungskette. Die erfolgreichen Bemühungen unseres Produktionsstandorts in Bayreuth, die nun mit der AWS-Zertifizierung anerkannt wurden, sind ein leuchtendes Beispiel für unser Engagement für Umweltschutz und nachhaltiges Wirtschaften. Diese Errungenschaften sind ein integraler Bestandteil unseres Unternehmenszwecks A Better TomorrowTM sowie unserer Agenda für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Wir sind entschlossen, diesen Weg mit Innovation, Verantwortungsbewusstsein und kontinuierlichem Verbesserungswillen weiterzugehen, um nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit positive Veränderungen herbeizuführen."

Über die BAT Gruppe

BAT ist ein führendes Multi-Category-Konsumgüterunternehmen. Unser Unternehmenszweck ist es, A Better Tomorrow(TM) durch "Building a Smokeless World" aufzubauen. Diese Verpflichtung zeigt sich in unserem Ziel, bis 2035 rund 50 Prozent unseres Umsatzes mit nicht brennbaren Produkten zu erzielen.

Das Unternehmen bleibt nach wie vor bei der klaren Aussage, dass brennbare Zigaretten ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen und dass die einzige Möglichkeit, diese Risiken zu vermeiden, darin besteht, mit dem Rauchen nicht anzufangen bzw. es aufzugeben. Um zum Aufbau einer rauchfreien Welt beizutragen, ermutigt BAT diejenigen, die sonst weiterrauchen würden, dazu, vollständig auf wissenschaftlich fundierte Alternativen umzusteigen.

BAT strebt an, dass bis 2030 50 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher seine nicht brennbaren Produkte konsumieren und das Unternehmen bis 2025 einen Umsatz in Höhe von 5 Milliarden GBP in den neuen Kategorien erzielt. BAT hat eine Reihe von Nachhaltigkeitszielen, darunter eine 50-prozentige Verringerung der THG-Emissionen nach Scope 1 und 2, eine 50-prozentige Verringerung der THG-Emissionen nach Scope 3 bis 2030 (gegenüber dem Vergleichswert von 2020) sowie eine 100-prozentige Wiederverwendbarkeit, Recycelbarkeit oder Kompostierbarkeit der Verpackungen bis 2025.

BAT beschäftigt mehr als 46.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 27,28 Milliarden GBP mit einem bereinigten operativen Gewinn von 12,46 Milliarden GBP.

Das strategische Portfolio des Unternehmens besteht aus seinen globalen Zigarettenmarken und einem wachsenden Angebot an nikotinhaltigen und an rauchfreien Tabakerzeugnissen. Dazu zählen unsere Vapour-Marke Vuse, unsere Erhitzer-Marke glo und Velo, unsere Modern-Oral-Marke (Nikotin-Pouches). Diese Produkte der neuen Kategorien haben seit ihrer Einführung vor einem Jahrzehnt einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen GBP erzielt.

Aktuell nutzen 24 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher unsere nicht brennbaren Produkte, deren Umsatz im Jahr 2023 16,5 Prozent des Konzernumsatzes ausmachte.

Über die Alliance for Water Stewardship

Die Alliance for Water Stewardship (AWS) ist ein weltweiter Zusammenschluss von Mitgliedern aus Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen und dem öffentlichen Sektor. Die Mitglieder tragen zur Nachhaltigkeit lokaler Wasserressourcen bei, indem sie einen universellen Rahmen für die nachhaltige Nutzung von Wasser - den International Water Stewardship Standard (AWS-Standard) - einführen und fördern, der gute Leistungen im Bereich des Wassermanagements fördert, anerkennt und belohnt.

