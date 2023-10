Pronova BKK

Kleiner Jetlag dank Winterzeit

Nächsten Samstag ist es soweit: die Uhren werden eine Stunde zurückgestellt und wir können eine Stunde länger schlafen

Das ist nicht für alle ein Grund zur Freude

Leverkusen (ots)

Zum Winter hin werden die Uhren wieder umgestellt: um 3 Uhr nachts zurück auf 2 Uhr. Während sich manche Menschen auf eine "geschenkte" Stunde Schlaf freuen, gruseln sich andere schon vor der bloßen Vorstellung, dass der Biorhythmus durcheinander gewürfelt wird. Der menschliche Organismus muss sich in den ersten acht Tagen nach der Zeitumstellung umgewöhnen. "In dieser Zeit klagen viele Menschen über innere Unruhe und Gereiztheit, Kopfschmerzen sowie schlechte Konzentrationsfähigkeit", erklärt Dr. Imke Schmitz-Losem, Beratungsärztin der Pronova BKK. Aber auch Jetlag-artige Schlafstörungen, ähnlich wie Fernreisen, seien keine Seltenheit. Dabei kann schlechter Schlaf zum echten Energieräuber werden und Stress bedeuten.

So klappt die Umstellung leichter

Die Ärztin gibt Tipps, wie man den Mini-Jetlag am besten auffängt: "Gerade für Familien mit kleinen Kindern kann es sinnvoll sein, die Zeitumstellung bewusster anzugehen. In der Woche davor kann man anfangen, die Kinder sukzessive jeden Abend 10 Minuten später ins Bett zu bringen und den Tag dann entsprechend auch etwas später zu beginnen." Kinder, die alt genug sind, sollten den Mechanismus der Sommer- und Winterzeit erklärt bekommen. Wenn sie verstehen, warum die Zeit umgestellt wird, gehen sie auch bereitwilliger früher ins Bett.

Das Zimmer zu verdunkeln, kann beim Einschlafen helfen. Helligkeit am Morgen hilft beim Aufwachen. Geräte wie Smartphones, Tablets, Fernseher oder Computer sollten ein paar Stunden vor dem Schlafengehen gemieden werden. Sie strahlen blaues Licht aus, das das Gehirn aktiviert und das Einschlafen beeinträchtigen kann. Da sich in vielen Bundesländern mit dem Reformationstag und Allerheiligen noch Feiertage an das Zeitumstellungs-Wochenende anschließen, vereinfacht den Wochenstart.

Original-Content von: Pronova BKK, übermittelt durch news aktuell