EM Männer & Frauen live & kostenlos bei MagentaSport am Freitag: Deutsche Frauen vs Belgien

"Gibt nix zu meckern" - Deutschland löst seine Probleme in der Pause, steht souverän im Traumfinale

Deutscher Blitzstart, 4:1-Triumph gegen Angstgegner Spanien, beste Turnierleistung, "superhappy" und jetzt das Traumfinale! Der Weltmeister Deutschland spielt gegen den Olympia-Sieger Niederlande um den EM-Titel - das Männer-Finale gibt es am Samstag, ab 17.30 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.

Los ging es bereits nach 34 Sekunden, als Gonzalo Peillat (schon 6 Treffer) einen Siebenmeter verwandelte. "Uns haben die ersten, schnellen Tore sehr gutgetan. Das hat uns so ein bisschen befreit. Wir hatten es natürlich ein bisschen im Hinterkopf, dass es gegen Spanien in der Vergangenheit schwer war. Wir haben teilweise offensiv richtig schönes Hockey gespielt und stehen verdient im Finale", bilanzierte Moritz Ludwig.

Bundestrainer André Henning lobte freudestrahlend, "dass wir hier Haltung entwickeln und die Hütte anzünden wollten. Ich glaube, es hat heute phasenweise im positiven Sinne, viel gebrannt." Daher "gibt es nix zu meckern." Henning ist "extrem happy, extrem stolz." Vor allem, weil die defensiven Abstimmungsprobleme in der Pause gelöst wurden: "Wir haben uns in der Halbzeit hingesetzt und die ganzen Probleme, die wir in der 1. Halbzeit hatten, weggelegt. In der 2. Halbzeit haben wir kaum noch was zugelassen, viel souveräner gespielt, tolle Tore erzielt, tolle Ecken. Da war alles dabei. Was für ein Spiel! 4:1 in einem Halbfinale."

Die Niederländer, im Olympiafinale 2024 noch Sieger gegen Deutschland, gewannen im Halbfinale 3:1 gegen Frankreich. Terrance Pieters, Spieler Niederlande, hatte danach gehofft: "Es wäre schön, hier in Deutschland gegen Deutschland zu spielen." Der Wunsch ging in Erfüllung - volles Stadion in Gladbach.

Nachfolgend alle Clips zu den EuroHockey-Halbfinals der Männer zwischen der Niederlande und Frankreich sowie Deutschland und Spanien. Weiter geht es mit Hockey bei MagentaSport am Freitag, ab 19.30 Uhr, mit den Halbfinals der Frauen. Für das deutsche Team geht es gegen Belgien. Zuvor, ab 16.30 Uhr, trifft die Niederlande auf Spanien.

Halbfinale Männer: Deutschland - Spanien 4:1

Es gibt das Traumfinale in Mönchengladbach, zwischen Deutschland und den Niederlanden! Die Serie von Angstgegner Spanien, gegen die es seit 2022 sieben Niederlagen am Stück gab, ist gerissen. Bereits nach 34 Sekunden eröffnete Gonzalo Peillat per Siebenmeter. Auch Kapitän Mats Grambusch traf in seiner Geburtsstadt. Durch den Einzug ins Finale hat sich Deutschland auch für die WM 2026 qualifiziert.

Was für ein Knallstart des DHB-Teams! Nach 34 Sekunden (!) gibt es den Siebenmeter für Deutschland. Gonzalo Peillat verwandelt souverän.

Der Hockeypark explodiert! Kapitän Mats Grambusch, gebürtiger Mönchengladbacher, erhöht mit dem Rebound einer Strafecke auf 2:0.

"Für ganz, ganz viele Hockeykinder eine Inspiration": Weltmeister Niklas Wellen wird in der Halbzeit vom DHB für seine Karriere geehrt.

Erleichterung für das DHB-Team: Thies Prinz stellt mit dem 3:1 den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Deckel drauf! Peillat macht den Doppelpack und verwandelt die dritte Strafecke im Spiel.

Der Hockeypark jubelt! Deutschland steht im EM-Finale!

So sehen Sieger aus: Deutschland versammelt sich zum Siegerfoto - Qualified!

So sehen Sieger aus: Deutschland versammelt sich zum Siegerfoto - Qualified! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=K0dKdE5HOU9YbHVhRGRySldIbG1qR09Qb2dBSjQzTjAyQVo2a0tCc3Y3cz0=

"Das macht so Spaß" und: "Verdient im Finale"

Moritz Ludwig, Spieler Deutschland: "Unfassbar! Vor den Zuschauern, das macht so Spaß. Volles Haus. Ich freu mich auf Samstag! Uns haben die ersten, schnellen Tore sehr gutgetan. Das hat uns so ein bisschen befreit. Wir hatten es natürlich ein bisschen im Hinterkopf, dass es gegen Spanien in der Vergangenheit schwer war. Aber wir haben uns vorgenommen, mutig zu spielen und haben das super umgesetzt. Wir haben teilweise offensiv richtig schönes Hockey gespielt und stehen verdient im Finale."

"Gibt nix zu meckern!"

André Henning, Bundestrainer: "Das war ein EM-Halbfinale gegen eins der besten Teams der Welt. Dass es da auch mal Phasen gibt, wo wir Probleme haben, gehört dazu. Ich bin extrem happy, extrem stolz, gegen den Gegner, der uns bisher nicht so gut lag, erstmal so gut reinzukommen. Ich fand wichtig, dass wir hier Haltung entwickeln und die Hütte anzünden wollten. Ich glaube, es hat heute phasenweise im positiven Sinne, viel gebrannt. Das war ein Mega-Start. Natürlich kriegen wir dann Probleme. Ich finde es super, dass wir es schaffen, Problemlösung schon über ein Spiel hinzukriegen. Nicht, dass wir morgen ein Video-Meeting machen und das bis übermorgen geklärt haben. Sondern wir haben uns in der Halbzeit hingesetzt und die ganzen Probleme, die wir in der 1. Halbzeit hatten, weggelegt. In der 2. Halbzeit haben wir kaum noch was zugelassen, viel souveräner gespielt, tolle Tore erzielt, tolle Ecken. Da war alles dabei. Was für ein Spiel! 4:1 in einem Halbfinale! Gibt nix zu meckern!"

Lukas Windfeder, Spieler Deutschland: "Wir sind unglaublich happy, die Stimmung ist unglaublich. Die Runde hat richtig Bock gemacht. Die WM-Quali hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Vor dem Turnier hatten wir das mal thematisiert. Heute ging es in erster Linie, ins Finale zu kommen. Das haben wir geschafft. Es war echt ein hartes Stück Arbeit. Jetzt sind wir einfach nur glücklich."

Niederlande - Frankreich 3:1

Hausaufgaben gemacht. Trotz Gegenwehr der Franzosen und zwischenzeitlichem Anschlusstreffer setzt sich der große Favorit durch. Im Mittelpunkt: Jip Janssen, mit Doppelpack und vergebenem Siebenmeter. Die Franzosen können sich derweil über eine sehr sehenswerte Strafecken-Variante freuen.

Super Strafecken-Variante der Franzosen - und der Anschluss.

(Noch) nicht der Doppelpack: Jip Janssen vergibt das mögliche 3:1 per Siebenmeter, traf aber später nach Strafecke.

(Noch) nicht der Doppelpack: Jip Janssen vergibt das mögliche 3:1 per Siebenmeter, traf aber später nach Strafecke. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Zng3VDZ6MmdITjZBTGl4R1ZVeGN2NnpmS0Zoc0V1cXFJV0VXQ2hDdGR0ST0=

Terrance Pieters, Spieler Niederlande: "Ich bin nicht erleichtert, muss ich sagen. Einfach zufrieden und glücklich, ins Finale zu kommen. Frankreich war ein sehr schwieriger Gegner und ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. Ich freue mich aufs Finale."

...ob er im Finale lieber gegen Deutschland oder Spanien spielen würde: "Wir nehmen natürlich denjenigen, der es am Ende wird. Ich selbst habe keinen Favoriten. Es wäre aber schön, gegen alle oder die meisten Teams hier gespielt zu haben. Wir haben schon gegen Spanien gespielt. Es wäre schön, hier in Deutschland gegen Deutschland zu spielen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d1hIK2gvV0hRQUxwbUZyNWFIT3oyL2wrd2Y0bUFoN2J2UzlhMzMxUlZvRT0=

EuroHockey Championships - Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach bis 17. August

(alle Infos immer auf www.magentasport.de)

Freitag, 15. August

Ab 16.30 Uhr: Halbfinale 1 Frauen: Niederlande - Spanien

Ab 19.30 Uhr: Halbfinale 2 Frauen: Belgien - Deutschland

Samstag, 16. August

Ab 17.30 Uhr: EM Finale Männer DEUTSCHLAND - Niederlande

Sonntag, 17. August

Ab 09.00 Uhr: optional Platzierungsspiele Frauen

Ab 16.30 Uhr: EM Finale Frauen

