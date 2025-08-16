MagentaSport

Telekom & Deutscher Hockey-Bund erweitern Medien-Partnerschaft langfristig

Neue Vereinbarung bis 2028 umfasst alle WM & EM der Frauen sowie Männer

Bis zu 132 deutsche Länderspiele live & kostenlos

München (ots)

Die Telekom setzt die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) als Medienpartner vorzeitig und umfassend bis 2028 fort. Die neue Vereinbarung beinhaltet bis zu 132 Länderspiele der deutschen Frauen und Männer. Darunter alle deutschen Spiele in der Pro-League bis zur Saison 2027/28, die Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026, die Europameisterschaft 2027 sowie die Hallenhockey-Europameisterschaft 2028. MagentaTV und MagentaSport bleiben somit die größten TV-Bühnen für das deutsche Hockey bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben. Die Länderspiele der DHB-Nationalmannschaften werden weiterhin live und kostenlos zu sehen sein. Die Telekom und der Deutsche Hockey Bund hatten im November 2024 die erste Medienpartnerschaft abgeschlossen. Aktuell läuft die Heim-EM in Mönchengladbach mit großem Erfolg bei MagentaTV und MagentaSport.

Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Wir sehen gerade, wie gut Spitzen-Hockey angenommen wird, wenn dieser Sport auf dem hohen Qualitätslevel bei MagentaTV und MagentaSport gezeigt wird. Deshalb ist die langfristige Medienpartnerschaft eine fantastische Nachricht; sowohl für das Hockey und die Fans als auch für uns bei der Telekom. Unsere Kunden haben Spaß dabei die deutschen Nationalteams bei den größten Wettbewerben im Fußball, Basketball, Eishockey und jetzt auch weiterhin im Hockey bei uns zu schauen. Im Zusammenspiel von MagentaTV und MagentaSport bieten wir die beste TV-Bühne für die inhaltliche Aktivierung, damit sich Sportarten bestmöglich präsentieren können."

Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: "Die vorzeitige und langfristige Verlängerung mit der Telekom als Medienpartner ist ein starkes Zeichen und ein Meilenstein für den Hockeysport in Deutschland. Unsere Nationalmannschaften bekommen damit auch in den kommenden Jahren die große mediale Bühne, die sie verdienen - live, kostenlos und für alle zugänglich. Gemeinsam mit MagentaSport können wir die Faszination Hockey noch mehr Menschen näherbringen und wichtige Höhepunkte wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bestmöglich präsentieren. Die aktuelle und von MagentaSport in nie dagewesener Weise produzierte Heim-EM in Mönchengladbach zeigt eindrucksvoll, wie groß das Interesse und die Begeisterung für unseren Sport sind - und genau daran wollen wir in den kommenden Jahren anknüpfen."

132 mal live und kostenlos - so viele Länderspiele beinhaltet die neue Vereinbarung

Die neue Vertragslaufzeit startet mit der Pro League-Saison 2025/26 Anfang Dezember. Aus der Weltserie mit den besten National-Teams bei den Männern und Frauen werden 32 deutsche Partien pro Saison bis zur Spielzeit 2027/28 gezeigt.

Die Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden und Belgien wird der Höhepunkt des nächsten Jahres für den Hockey-Sport sein. Bis zu zwölf WM-Partien werden live und kostenlos übertragen. Die nächste Europameisterschaft folgt im August 2027 aus London auch mit dem Fokus auf die Übertragung der deutschen Partien. Inklusive der Hallenhockey-EM 2028 beinhaltet das neue TV-Paket bis zu 132 Partien mit deutscher Beteiligung bei MagentaTV und MagentaSport. Alles live und kostenlos.

Die Hallenhockey- EM 2026, vom 08. bis zum 11. Januar 2026 in Heidelberg, ist noch Bestandteil der ersten Vereinbarung zwischen der Telekom und dem DHB.

MagentaTV und MagentaSport - Heimat der deutschen Nationalteams

Mit der langfristigen Verlängerung der Hockey-Rechte bauen MagentaTV und MagentaSport die Position als wichtigste TV-Bühne für hochkarätigen Teamsport in Deutschland aus.

Nächstes Highlight: die Basketball-EM ab dem 27. August mit rund 170 Live-Stunden, dem besten Programm und Weltmeister Deutschland als einem der Topfavoriten.

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell