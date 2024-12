bigFM

bigGPT startet als erstes KI-Messeradio Deutschlands auf der INTERMOT 2024 in Köln

Köln / Mannheim (ots)

bigGPT, der KI-Sender von bigFM, wird als erstes KI Messeradio Deutschlands auf der INTERMOT 2024 in Köln starten. Moderatorin big Layla wird in der Creatorlounge Messebesucher treffen und interviewen. "Für mich ein ganz besonderer Moment, das wir hier erstmals digitale KI Transformation "live" auf einer Messe in Deutschland umsetzen können", sagt Audiotainment Südwest Digitalchef und verantwortlicher Projektmanager Andy Abel.

Die INTERMOT 2024 in Köln geht mit dieser neuen medialen Umsetzung eines Messeradios auf einer großen internationalen Messe völlig neue Wege. Mit bigGPT startet hier erstmals ein KI-Radio als Messeradio in Deutschland. Das ist Premiere!

"Das Zusammenspiel von High-Tech und Menschlichkeit hat uns so sehr fasziniert, dass wir dieses spannende Experiment in diesem Jahr gemeinsam mit bigFM zur INTERMOT 2024 umsetzen werden. Im Sinne von INTERMOT 2024: Motorrad neu denken passt für mich die Zusammenarbeit mit bigFM perfekt, um neue Wege zu gehen und innovative Ansätze zu schaffen", sagt Markus Majerus, Public & Media Relation Manager der INTERMOT.

"Man kann bigLayla auf der INTERMOT in Köln treffen und mit der KI-Moderatorin von bigGPT direkt in den persönlichen Austausch über Motorräder und die Faszination der Technik gehen. Das wir in der Umsetzung unseres KI-Senders so weit vorangekommen sind, freut mich besonders für das gesamte Team, weil in bigGPT viel Arbeit und vor allem Herzblut steckt.", sagt bigFM Programmchef Till Simoleit.

bigFM ist die führende nationale multimediale Medienmarke in Deutschland und das Radioprogramm für junge musikinteressierte Erwachsene. bigFM ist Trend-Navigator für junges abwechslungsreiches Entertainment. bigFM steht für unterhaltsame und informierende Stories und Deutschlands biggste Beats.

bigFM ist als Medienmarke auch digital für seine Community der 14-39-Jährigen mit Kernzielgruppe der 20-29-Jährigen eine feste Instanz.

Das Programm wird regionalisiert für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen mit Bremen und Hamburg sowie für Berlin und Brandenburg. Empfangbar ist bigFM zudem in weiten Teilen von Bayern.

Pro Tag erreicht bigFM 2,263 Millionen Hörer (ma 2024 Audio II) und generiert 7,596 Millionen Online Audio Sessions pro Monat (ma 2024 IP Audio III). Produziert und verantwortet wird das Programm von der Audiotainment Südwest.

Original-Content von: bigFM, übermittelt durch news aktuell