ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 41/25 Sonntag, 05.10. Bitte Programmänderungen beachten: 22.25 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 05. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 05. Oktober 2030 23.30 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (von 22.25 Uhr) (Die neu eingeplante Folge “5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? wird vom 19.10.2025 vorgezogen. Die Folge ursprünglich geplante Folge „Migration – 5 Mythen im Check“ wird auf den 2.11.2025 verschoben) Montag, 06.10. Bitte Programmänderungen beachten: 0.45 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) (Die Folge „Migration - Mythen im Check“ entfällt) Donnerstag, 09.10. Bitte Programmänderungen beachten: 23.15 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) (Die Folge „Migration - Mythen im Check“ entfällt) Woche 42/25 Samstag, 11.10. Bitte Programmänderungen beachten: 17.50 MAITHINK X - Die Show 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 5.10.2025) (Die Folge „Migration - Mythen im Check“ entfällt) Woche 43/25 Sonntag, 19.10. Bitte Programmänderungen beachten: 22.15 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030 23.25 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (von 22.15 Uhr) (Die neu eingeplante Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?“ wird vom 2.11.2025 vorgezogen. Die ursprünglich geplante Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ wird auf den 5.10.2025 verschoben) Montag, 20.10. Bitte Programmänderungen beachten: 0.40 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 19.10.2025) (Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt) Donnerstag, 23.10. Bitte Programmänderungen beachten: 23.15 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 19.10.2025) (Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt) Freitag, 24.10. Bitte Programmänderungen beachten: 6.40 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 19.10.2025) Deutschland 2025 (Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich“ entfällt) Woche 44/25 Samstag, 25.10. Bitte Programmänderungen beachten: 17.50 MAITHINK X - Die Show Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert? Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 2.11.2025) (Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt) Woche 45/25 Sonntag, 02.11. Bitte Programmänderungen beachten: 22.20 MAITHINK X - Die Show Migration - 5 Mythen im Check Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim Deutschland 2025 Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030 23.30 MAITHINK X - Die Show Migration - 5 Mythen im Check Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (von 22.20 Uhr) (Die neu eingeplante Folge „Migration – 5 Mythen im Check“ wird vom 5.10.2025 verschoben. Die ursprünglich geplante Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ wird auf 19.10.2025 vorgezogen) Montag, 03.11. Bitte Programmänderungen beachten: 23.15 MAITHINK X - Die Show Migration - 5 Mythen im Check Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 2.11.2025) (Die Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ entfällt) Woche 46/25 Samstag, 08.11. Bitte Programmänderungen beachten: 17.50 MAITHINK X - Die Show Migration - 5 Mythen im Check Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim (vom 2.11.2025) (Die Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ entfällt)

