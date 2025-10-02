PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung

Woche 41/25 
Sonntag, 05.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 22.25	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 05. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 05. Oktober 2030 

 23.30	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (von 22.25 Uhr)
	 
(Die neu eingeplante Folge “5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? wird vom 19.10.2025 vorgezogen. Die Folge ursprünglich geplante Folge „Migration – 5 Mythen im Check“ wird auf den 2.11.2025 verschoben)

Montag, 06.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 0.45	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 5.10.2025)
	
(Die Folge „Migration -  Mythen im Check“ entfällt)

Donnerstag, 09.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 23.15	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 5.10.2025)
	 
(Die Folge „Migration -  Mythen im Check“ entfällt)


Woche 42/25 
Samstag, 11.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 17.50	 MAITHINK X - Die Show
	 5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich? 
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 5.10.2025)

(Die Folge „Migration -  Mythen im Check“ entfällt)


Woche 43/25 
Sonntag, 19.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 22.15	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030 

 23.25	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (von 22.15 Uhr)
	 
(Die neu eingeplante Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?“ wird vom 2.11.2025 vorgezogen. Die ursprünglich geplante Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ wird auf den 5.10.2025 verschoben)

Montag, 20.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 0.40	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 19.10.2025)
	
(Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt)
Donnerstag, 23.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 23.15	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 19.10.2025)
	 
(Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt)

Freitag, 24.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 6.40	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 19.10.2025)
	 Deutschland 2025

(Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich“ entfällt)


Woche 44/25 
Samstag, 25.10. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 17.50	 MAITHINK X - Die Show
	 Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 2.11.2025)
	 
(Die Folge „5 G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?“ entfällt)


Woche 45/25 
Sonntag, 02.11. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 22.20	 MAITHINK X - Die Show
	 Migration - 5 Mythen im Check
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 Deutschland 2025
Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030 

 23.30	 MAITHINK X - Die Show
	 Migration - 5 Mythen im Check
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (von 22.20 Uhr)
	 
(Die neu eingeplante Folge „Migration – 5 Mythen im Check“ wird vom 5.10.2025 verschoben. Die ursprünglich geplante Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ wird auf 19.10.2025 vorgezogen)

Montag, 03.11. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 23.15	 MAITHINK X - Die Show
	 Migration - 5 Mythen im Check
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 2.11.2025)
	 
(Die Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ entfällt)


Woche 46/25 
Samstag, 08.11. 

Bitte Programmänderungen beachten: 

 17.50	 MAITHINK X - Die Show
	 Migration - 5 Mythen im Check
	 Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
	 (vom 2.11.2025)
	 
(Die Folge „Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert“ entfällt)

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

