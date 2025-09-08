Mainz (ots) - ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 38/25 Samstag, 13.09. Bitte Korrektur der Folge beachten: 6.00 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Vulkane (vom 22.11.2020) Deutschland 2020 (Die Folge ‚Irland – die magische Insel‘ aus der Reihe „Faszination Erde – mit Dirk Steffens“ entfällt. Weiterer Ablauf ab 6.45 Uhr wie vorgesehen.) Pressekontakt: ZDF-Kommunikation pressedesk@zdf.de Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn ...

