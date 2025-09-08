ZDFneo Änderungsmitteilung /
Mainz (ots)
Woche 38/25 Dienstag, 16.09. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 23.15 Neue Folgen Boarders - Welcome to St. Gilbert's Piercings & Protests Britische Young-Adult-Serie 0.00 neoriginal Boarders - Welcome to St. Gilbert's Jobs & Jealousy Britische Young-Adult-Serie 0.45 neoriginal Boarders - Welcome to St. Gilbert's Money & Monologues Britische Young-Adult-Serie 1.35 neoriginal Boarders - Welcome to St. Gilbert's Secrets & Surprises Britische Young-Adult-Serie 2.20 neoriginal Boarders - Welcome to St. Gilbert's Maths & Mistakes Britische Young-Adult-Serie 3.05 neoriginal Boarders - Welcome to St. Gilbert's Dances & Decisions Britische Young-Adult-Serie 3.55 Eat Pray Love -6.15
