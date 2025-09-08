ZDFneo Änderungsmitteilung /

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mainz (ots)

Woche 38/25 
Dienstag, 16.09. 

Bitte Zeitkorrekturen beachten: 

 23.15	 Neue Folgen
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Piercings & Protests
	 Britische Young-Adult-Serie
	
 0.00	 neoriginal
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Jobs & Jealousy
	 Britische Young-Adult-Serie

 0.45	 neoriginal
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Money & Monologues
	 Britische Young-Adult-Serie

 1.35	 neoriginal
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Secrets & Surprises
	 Britische Young-Adult-Serie

 2.20	 neoriginal
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Maths & Mistakes
	 Britische Young-Adult-Serie

 3.05	 neoriginal
	 Boarders - Welcome to St. Gilbert's
	 Dances & Decisions
	 Britische Young-Adult-Serie

 3.55	 Eat Pray Love
-6.15

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell

