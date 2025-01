MagentaSport

Debüt zum Rückrunden-Auftakt missglückt: Härtel und Co. stochern noch im Nebel

Die aufkeimende Euphorie bei Erzgebirge Aue rund um den neuen Trainer und Drittliga-Experten Jens Härtel ist direkt gebremst worden. Zum Rückrunden-Auftakt kassiert der neue Coach mit seinem Team einen Dämpfer. Im dichten Nebel verlieren die personell gebeutelten Erzgebirgler mit 1:2 bei der U23 von Hannover 96. "Ich bin von Aue ein Stück weit enttäuscht, weil ich mehr erwartet habe", kritisiert MagentaSport-Experte Fabian Klos. Doch Trainer Härtel sieht einen "ordentlichen Auswärtsauftritt". Der Knackpunkt: Beim Stand von 1:1 kassiert Kilian Jakob 2 schnelle Gelbe Karten, ergo Gelb-Rot. In Überzahl erzielt Keanu Brandt den Siegtreffer - das Härtel-Debüt missglückt. Doch Aues Geschäftsführer Sport, Matthias Heidrich, bremst schon vor dem Spiel: "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht alles an Jens Härtel ranhängen und auf einmal haben wir automatisch 20 Punkte mehr. Es bleibt dabei: Wir müssen uns jeden Sieg, jeden Punkt hart erarbeiten." Den Beweis dafür gibt es also schon zum Rückrunden-Auftakt - Aue verharrt bei 29 Punkten.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Rückrundenauftakt in der 3. Liga. Weiter geht es am Samstag: Arminia Bielefeld empfängt das Überraschungsteam Energie Cottbus - ab 13.45 Uhr im Einzelspiel oder ab 13.30 Uhr in der Konferenz. Am Sonntag greift dann Herbstmeister Dynamo Dresden gegen Viktoria Köln ins neue Jahr ein (ab 13.15 Uhr), während sich Alemannia Aachen und Rot-Weiss Essen im West-Schlager duellieren (ab 16.15 Uhr) - alles live bei MagentaSport.

Hannover 96 II - FC Erzgebirge Aue 2:1

Marcel Bär erzielt für Aue nach knapp 10 Minuten das 1. Drittliga-Tor im neuen Jahr. Doch nach einem Freistoß gelingt Stefano Marino der Ausgleich (32.). In der 2. Hälfte schwächt sich Aue selbst: Kilian Jakob sieht nach 2 schnelle Gelbe Karten, in Summe Gelb-Rot (59.). Keanu Brandt schießt die Gastgeber dann mit einem satten Schuss von der Strafraumkante zum Sieg (70.).

Aues neuer Trainer Jens Härtel will das Spiel nicht schlechtreden: "Wir haben ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht, sind aus meiner Sicht völlig verdient in Führung gegangen. (...) Dann gibt's die Gelb-Rote Karte, danach war es ein Stück weit ein anderes Spiel, in dem wir eigentlich relativ wenig zugelassen haben."

Marcel Bär, Aue, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0: "Wir haben sehr gut angefangen und hätten sogar noch früher in Führung gehen können. Dann haben wir die Führung gemacht und dann gefühlt einen halben Gang zurückgeschaltet. Die Bedingungen waren schwierig, aber wir hatten trotzdem zu viele Stockfehler drin und haben Hannover so ins Spiel gebracht."

... über die Grippewelle in der Mannschaft: "Das darf keine Ausrede sein. Trotzdem haben wir heute nicht viel falsch gemacht, bei sehr schweren Bedingungen. Heute hat uns das Quäntchen Glück gefehlt, aber ich will der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Einstellung hat gestimmt, der Kampfgeist auch. Viele Spieler sind verletzt ausgefallen, dafür sind andere eingesprungen und haben es richtig gut gemacht. Deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft."

Aues Geschäftsführer Sport Matthias Heidrich begründet nochmals die Entscheidung für Jens Härtel als Trainer: "Das Thema Anpacken, das Thema 'Jungs mitnehmen' verkörpert er natürlich wie kein Zweiter. Wir müssen trotzdem aufpassen, dass wir nicht alles an Jens Härtel ranhängen und auf einmal haben wir automatisch 20 Punkte mehr. Es bleibt dabei: Wir müssen uns jeden Sieg, jeden Punkt hart erarbeiten. Dafür steht er."

Bei Kilian Jakob war zuletzt von einem Sommer-Wechsel zurück zu 1860 München die Rede. Doch Heidrich sieht seine Erzgebirgler noch im Rennen um den Außenbahnspieler: "Bei Kili ist eine Grundrichtung da. Ich würde es noch nicht als 100-prozentig sehen. Warten wir mal ein bisschen ab, Gespräche laufen. Klar gibt's Kontakt zu 1860 München, aber wir haben schon noch eine Idee, dass er gerne da bleiben kann."

Hannovers Trainer Daniel Stendel ist stolz auf die Reaktion nach dem 0:1-Rückstand: "Da hatten wir schon ein bisschen dran zu knabbern, weil wir im Verlaufe der Saison schon das ein oder andere Mal früh in Rückstand geraten sind. Heute habe ich vor dem Spiel gesagt: 0:1 ist kein Problem für uns, weil ich merke, dass wir das drehen können. Das haben wir in der Hinrunde nicht geschafft, nun gleich im 1. Spiel. Das ist geil. Wir waren vor der Roten Karte schon am Drücker und deswegen ist es hochverdient."

4zu3-Podcast-Folge "Rückrundenvorschau"

In der neuen 4zu3-Podcast-Folge "Rückrundenvorschau" sprichtMagentaSport-Experte und Bielefeld-Legende Fabian Klos über die wichtigsten Fragen zur Rückrunde in der 3. Liga: Wer steigt auf? Wer muss im Abstiegskampf zittern? Außerdem geht es um die Ereignisse der Winterpause, Kaderverstärkungen und die Erwartungen an die neuen Trainer. Hier geht's zur gesamten Podcast-Folge: https://4zu3.podigee.io/68-ruckrundenvorschau-mit-fabian-klos

Fabian Klos über 1860 München: "Wieder eine verschenkte Saison"

1860 München (Platz 14, 24 Punkte) kämpft erneut mit fehlender Konstanz - ein Problem, das Fabian Klos deutlich anspricht. Der MagentaSport-Experte spart nicht mit Kritik an Trainer Argirios Giannikis: "Ich glaube, dass sich mit dem Trainer, wenn du das weiterlaufen lässt, nichts ändern wird. Es wird immer diese Wellenbewegungen geben: Wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen, liefern sie, aber sobald es ein bisschen besser läuft, wird es aus unerklärlichen Gründen wieder schlechter. Wahrscheinlich wird die Rückrunde genauso laufen - sie werden irgendwo im Mittelfeld landen. Und das ist aus Sicht von 1860 München wieder eine verschenkte Saison."

Arminia Bielefeld hat in der Hinrunde 31 Punkte geholt und steht aktuell auf Platz 4 der 3. Liga. Für den Blick ganz nach oben fehlt der Mannschaft jedoch ein Knipser, meint Ex-Bielefeld-Stürmer Fabian Klos: "Ich sage immer gerne 'wir', weil ich emotional noch mit dem Verein verbunden bin und immer eine Armine bleiben werde. Unsere Mannschaft hat in der Hinrunde, wie ich finde, eigentlich fast nie enttäuscht. Defensiv sind wir echt stabil, und im Ballbesitz machen wir das auch richtig gut. Es fehlt uns allerdings ein Torjäger. Oft ist es so, dass Mannschaften, die aufsteigen, mindestens einen oder zwei Spieler haben, die dir 15-20 Scorerpunkte liefern. Den habe ich leider in der Hinrunde bei der Arminia nicht gesehen."

