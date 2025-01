MagentaSport

München gewinnt verrückten Derby-Krimi: "Nach dem letzten Spiel brauchten wir diesen Sieg"

München (ots)

Der EHC Red Bull München zeigt nach der herben 0:6-Niederlage gegen Schwenningen eine beeindruckende Reaktion und gewinnt das 3. Derby der Saison gegen die Augsburger Panther mit 5:4. "Es war ein wilder Ritt mit vielen Aufs und Abs", beschreibt Trainer Max Kaltenhauser den wichtigen Erfolg und lobt die starke Reaktion seiner Mannschaft: "Hut ab, wie wir uns zurückgekämpft haben. Am Ende des Tages haben wir ein Ergebnis gebraucht." Der entscheidende Treffer fällt 15 Sekunden vor Schluss durch Chris Desousa. "Nach dem letzten Spiel brauchten wir diesen Sieg", betont der Matchwinner und hebt die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Trotz einer aufopferungsvollen Leistung bleibt Augsburg nach der bitteren Niederlage auf dem vorletzten Platz. Der EHC kämpft sich mit dem ersten Auswärtserfolg nach 5 Spielen auf Rang 4 vor.

Augsburger Panther - EHC Red Bull München 4:5

Befreiungsschlag im Derby-Krimi! Der EHC Red Bull München besiegt die Augsburger Panther mit 5:4 und verhindert damit eine 6. Auswärtsniederlage in Folge. Die Gäste sind das aktivere Team (48:21 Torschüsse) und gewinnen verdient. Augsburg kassiert den bitteren Gegentreffer 15 Sekunden vor Schluss, obwohl sie aufopferungsvoll kämpfen. Der EHC springt auf Platz 4, während die Panther nach dieser bitteren Niederlage weiterhin auf dem vorletzten Platz stehen.

Link zu den Toren des Spiels: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WnVtWG9HSDRHZnFKbkNXN0FieHUvSTlFMlo3cGg1NlhidldiUU1KUGxsTT0=

Maximilian Renner, Spieler der Augsburger Panther, über die bittere Last-Minute-Niederlage: "Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wenn ich mir die letzten zwei Gegentore anschaue, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll - so viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben. Ich denke, wir haben heute hart gekämpft und hätten uns das Glück auch mal verdient gehabt, aber es sieht wohl nicht so aus, als hätten wir momentan Glück."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bUNVbXI2QmZ5SU5hckhBd0UxdWJjcHJ0dkF5a1IwMEUzZzNweXVQZFpRbz0=

Chris Desousa, Siegtorschütze für den EHC 15 Sekunden vor Schluss zum 5:4, über den wichtigen Sieg: "Es war ein gutes Spiel, gut für die Fans mit vielen Toren. Ich denke, insgesamt waren wir heute ziemlich gut, aber es gab ein paar Gegentore, die wir durch Ballverluste und Fehler zugelassen haben. Es gibt immer noch einige Dinge, die wir verbessern müssen, aber nach dem letzten Spiel brauchten wir diesen Sieg. Spiele wie dieses bringen das Team näher zusammen, und es war eine gute Mannschaftsleistung."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TVZKTm9wZjVieE8zSXQyK3I5N0k3NzJnY3NlNWdKVVFpclZ5TWJvb2hNaz0=

Max Kaltenhauser, Trainer des EHC Red Bull München, über die starke Reaktion und den wichtigen Sieg nach der 6:0-Klatsche in Schwenningen am Spieltag zuvor: "Es war ein wilder Ritt mit vielen Aufs und Abs. Wir wollten uns natürlich entsprechend präsentieren nach der 6:0-Klatsche in Schwenningen. Hut ab vor der Mannschaft, wie wir uns zurückgekämpft haben. Am Ende des Tages haben wir ein Ergebnis gebraucht. Es ist alles sehr schnelllebig, und ein 6:0 tut jedem weh. Heute sind wir belohnt worden, weil wir am Ende den Schritt mehr Biss gezeigt haben. Wir haben uns den Sieg heute erarbeitet und verdient."

Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y0grTDZDVGpUZXBacU9VMWpNdGc4UGlsckpMeEJqS1QvU0RKMGRsYUFaRT0=

