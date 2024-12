KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD

Kaizen Gamings Erfolgskurs 2024

Bild-Infos

Download

Athen (ots)

Fünf neue Märkte, wegweisende Sponsoring-Verträge, Produktinnovationen durch KI und der Start der Kaizen Foundation sind die Highlights eines weiteren Wachstumsjahres.

Sponsor der größten Wettbewerbe im internationalen Fußball zu werden, die Einführung einer neuen frischen Markenidentität, die weitere erfolgreiche Expansion in fünf Gebiete und der Start der Kaizen Foundation sind nur einige der größten Highlights des Jahres 2024 für Kaizen Gaming, einem der größten GameTech-Unternehmen weltweit.

Internationale Expansion

Im Jahr 2024 gelang es dem Unternehmen, seinen Wachstumskurs fortzusetzen, der Teil des Unternehmensziels ist, mit seiner Marke Betano bis zum Jahr 2026 in 26 Märkten zu operieren. Im laufenden Jahr gelang die Expansion in fünf neue Märkte - Mexiko, Argentinien, das Vereinigte Königreich, Dänemark und Kolumbien - womit Betano als einer der führenden Online-Glücksspielanbieter nun in 18 Märkten aktiv ist.

Der "orangene Fußball-Sommer" und eine neue Markenidentität

Im letzten Sommer wurde Betano als erstes Unternehmen in der GameTech-Branche zugleich offizieller globaler Sponsor der UEFA EURO 2024(TM) und der CONMEBOL Copa America(TM) 2024. Die beiden Turniere waren der perfekte Rahmen, um Betanos neue Markenidentität einzuführen, die ein neues Markenlogo beinhaltet, das die Position des Unternehmens als eine der beliebtesten Online-Sportwetten- und Gaming-Marken weltweit reflektiert.

Start in die Saison 2024/2025 mit herausragenden Fußball-Sponsorings

Die neue Saison begann mit zwei herausragenden Sponsoring-Partnerschaften. Zunächst wurde Betano Haupt- und Trikotsponsor des Aston Villa Football Club, womit die Marke erstmals in der englischen Premier League vertreten ist. Anschließend setzte Betano seine erfolgreiche Partnerschaft mit der UEFA während der EM fort und wurde für die laufende sowie die kommenden beiden Spielzeiten offizieller Sponsor der UEFA Europa League und der UEFA Conference League.

Erfolgskurs in Lateinamerika

Neben dem Sponsoring der Copa America, gelang Betano der Markteintritt in drei Ländern Lateinamerikas im Jahr 2024. Betano wurde zudem Titelsponsor der beiden wichtigsten nationalen Fußball-Wettbewerbe Südamerikas: Die brasilianische Meisterschaft Brasileirão Betano und das Torneo Betano in Argentinien. Das Unternehmen konnte seine führende Position in Brasilien weiter ausbauen, als erster Anbieter die staatliche Lizenz beantragen und hat nun als erster Anbieter die Benachrichtigung über deren Bewilligung erhalten. Ab dem 1. Januar 2025 wird Betano staatlich lizenzierter Anbieter und damit Teil des neuen brasilianischen Online-Glücksspiel-Marktes.

Produktinnovationen durch KI

Kaizen Labs, das Produkt- und Innovations-Zentrum von Kaizen Gaming, konnte mit der Hilfe von Gen AI (generative KI) mehrere Innovationen zur Produktreife bringen. Dazu zählt der Gaming Co-Pilot, der Kunden auf der Suche nach passenden Spielen persönliche Empfehlungen und Einblicke ermöglicht, oder die sogenannten AI Cards, die erfolgreiche Sportwetten in persönliche digitale Sammelkarten verwandelt, die Kunden ihre Erfolge auf eine einzigartige Art und Weise teilen lässt. Kaizen Gaming hat darüber hinaus begonnen, seine eigenen Slot-Spiele mit KI-generierter Graphik zu entwickeln, mit visuell beeindruckenden Resultaten. Derzeit werden drei Spiele entwickelt, ein Viertes ist in der Produkt-Pipeline.

Soziales Engagement

In den letzten zwölf Monaten wurde die Kaizen Foundation ins Leben gerufen, die gemeinnützige Stiftung von Kaizen Gaming, die ihre Arbeit mit der Renovierung von Kinderkrankenhäusern in Griechenland und Rumänien begann, sowie mit einer Partnerschaft mit dem Projekt "10,000 Smiles" der UEFA-Stiftung. Gleichzeitig hat Betano sein Bekenntnis zu gesellschaftlichem Engagement vor Ort erneut mit verschiedenen Initiativen unterstrichen. Dazu zählt beispielsweise das mit dem FC Porto und der Universität Porto initiierte Projekt INZONE. Dieses umfasst einen speziell konzipierten Raum im Dragão Stadion des FC Porto, der für Menschen mit Störungen der Sinnesverarbeitung entworfen wurde. Kaizen Gaming hat überdies sein neues internationales Volunteering Programm namens "The Collective" gestartet, das derzeit in sechs Städten in Europa und Lateinamerika operiert.

Branchenführer und Top-Arbeitgeber

In diesem Jahr erhielt Kaizen Gaming bedeutende Branchenpreise, unter anderem als Anbieter des Jahres bei den SBC Awards und den EGR Operator Awards. Bei den EGR Operator Awards stellte Kaizen Gaming als erstes Unternehmen, das in einem Jahr mit sieben Preisen ausgezeichnet wurde, einen neuen Rekord auf. Als einer der von Fortune ausgezeichneten 100 besten Arbeitgeber Europas beweist Kaizen Gaming sein Commitment für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Anstrengungen, eine erfolgreiche Unternehmenskultur zu etablieren.

__________

Über Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming ist eine der größten GameTech-Firmen weltweit. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeitet Kaizen Gaming kontinuierlich daran, das Wett-Erlebnis für seine Millionen Kunden weltweit weiterzuentwickeln und so Entertainment mit verantwortungsvollem Spiel zu ermöglichen.

Kaizen Gaming ist die Muttergesellschaft der Premium-Online-Sportwettenmarke Betano, welche sich in zahlreichen Märkten Europas, Nord- und Südamerikas, sowie Afrikas etabliert hat. Weltweit beschäftigt Kaizen Gaming mehr als 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kaizen Gaming ist als führender Player im globalen Sportwetten- und Gaming-Markt anerkannt und wurde mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet. Als erstes Unternehmen weltweit wurde es mit sieben Auszeichnungen in einem einzigen Jahr bei den EGR Operator Awards 2024 prämiert ("Bester Sportwettenanbieter des Jahres", "Bester Arbeitgeber", "Bestes Affiliate-Programm", "Bester Fußball-Wettanbieter", "Bester Anbieter für Live-Wetten", "Bestes In-House-Produkt").

Weitere Informationen finden Sie bei Kaizen Gaming und Betano

Original-Content von: KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD, übermittelt durch news aktuell