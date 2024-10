Ludwig-Maximilians-Universität München

LMU München wächst weiter - zum Semesterstart schon über 54.000 Studierende immatrikuliert

München (ots)

Zu Beginn des Wintersemesters 2024/25 verzeichnet die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) erneut einen Anstieg der Studierendenzahlen. Zum Semesterstart haben sich bereits 54.522 Studierende (Stand: 11.10.2024) an der LMU eingeschrieben, davon über 60% - wie auch bereits im Vorjahr - weiblich. Zum Vergleich: Zu Beginn des Wintersemesters 2023/24 waren 52.530 Studierende an der LMU immatrikuliert (Stichtag: 11.10.2023). Die LMU stemmt sich damit erneut gegen den bundesweiten Trend, der gemäß des Statistischen Bundesamts seit einigen Jahren rückläufige Gesamtstudierendenzahlen zeigt (Stand: Wintersemester 2023/24).

Bislang sind im ersten Hochschulsemester (Studierende, die zum ersten Mal an einer deutschen Hochschule immatrikuliert sind) 9.669 Studierende an der LMU eingeschrieben. Dadurch verzeichnet die LMU bereits jetzt deutlich über 750 Studienanfängerinnen und Studienanfänger mehr als am Anfang des vergangenen Wintersemesters. Da das Immatrikulationsverfahren noch läuft, werden diese Zahlen in den kommenden Wochen sogar noch weiter ansteigen.

Anzahl der internationalen Studierenden an der LMU nimmt weiter zu

Die LMU erfährt auch bei Studierenden aus dem Ausland weiter steigenden Zuspruch: Aktuell sind bereits 11.178 internationale Studierende an der LMU immatrikuliert (Vergleich Vorjahr zum gleichen Stichtag: 10.379). Mit dem weiteren Anstieg der Immatrikulationszahlen ausländischer Studierenden zum Wintersemester 2024/25, steigt nun auch der internationale Studierendenanteil an der LMU auf über 20%, womit man sichtbar über dem bundesweiten Hochschuldurschnitt von 16,4% liegt.

LMU-Präsident Professor Bernd Huber: "Wir freuen uns sehr, dass die LMU bei Studienanfängerinnen und -anfängern sowie bei den internationalen Studierenden weiterhin so beliebt ist. Die steigenden Studierendenzahlen zeigen, dass die exzellenten Bedingungen, die Fächervielfalt und die forschungsorientierte Lehre unserer renommierten Universität sowohl national als auch international sehr gefragt sind."

Professor Oliver Jahraus, Vizepräsident für den Bereich Studium an der LMU: "Unsere neuen Studierenden erwartet hier an der LMU eine spannende Zeit. Vielfältige Angebote sowie eine innovative Lehre werden sie die nächsten Jahre begleiten und ihnen das Rüstzeug für wissenschaftlich-analytisches Denken geben. Es ist nun an ihnen, die Zukunft zu gestalten. Unseren Studentinnen und Studenten wünsche ich einen guten Start an der LMU!"

