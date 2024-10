KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD

Kaizen Gaming erhält Auszeichnung als "Anbieter des Jahres" bei EGR Awards 2024

Athen, London (ots)

Mit sieben Auszeichnungen stellt das am schnellsten wachsende Unternehmen der Branche einen neuen Rekord auf

Kaizen Gaming, eines der größten und am schnellsten wachsenden GameTech-Unternehmen der Welt, wurde zum großen Gewinner der diesjährigen EGR Operator Awards. Bei der Preisverleihung am 24. Oktober in London erhielt Kaizen Gaming unter anderem die Auszeichnung als "Anbieter des Jahres", was zugleich der krönende Abschluss von zwölf äußerst erfolgreichen Monaten für das Unternehmen bedeutet. Im Jahr 2024 erschloss Kaizens Premium-Marke Betano neue Märkte und ging mit der UEFA sowie CONMEBOL prestigeträchtige Partnerschaften für einige der größten Fußball-Wettbewerbe weltweit ein. Darüber hinaus erntete das Unternehmen international wiederholt Anerkennung für die hohen Standards, die es als Arbeitgeber setzt.

Neben der erneuten Auszeichnung als "Anbieter des Jahres", ist der Gewinn von insgesamt sieben Preisen zugleich ein neuer Rekord bei den EGR Awards. Damit hat Kaizen Gaming die selbst aufgestellte Bestmarke von fünf Auszeichnungen aus dem Vorjahr übertroffen.

Dieses Jahr wurde Kaizen Gaming in den folgenden Kategorien prämiert:

Anbieter des Jahres

Arbeitgeber des Jahres

Bestes Affiliate-Programm

Bester Fußball-Wettanbieter

Bestes In-House-Produkt

Bester Anbieter für Live-Wetten

Bestes Produkt für Mobilgeräte

George Daskalakis, Mitbegründer und CEO von Kaizen Gaming, unterstreicht: "Dies ist ein großartiger Erfolg für jede und jeden bei Kaizen Gaming. Dass wir als führender Gaming-Anbieter bei nicht nur einer, sondern zwei der prestigeträchtigsten Preisverleihungen ausgezeichnet wurden - den EGR Operator Awards und den SBC Awards - ist eine große Ehre und ein Zeugnis für die harte Arbeit unseres Teams sowie den Einsatz für unsere Mission, das Kundenerlebnis kontinuierlich weiterzuentwickeln. Jeden Tag arbeiten wir daran, die Grenzen des Möglichen im GameTech zu verschieben, um Millionen von Kunden weltweit ein aufregendes und sicheres Gaming-Erlebnis zu bieten. Diese Anerkennung wird unser Engagement weiter stärken, hart in diese Richtung zu arbeiten. Ein großes Dankeschön an alle Kaizenerinnen und Kaizener, die dies möglich gemacht haben."

Über Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming ist eine der am schnellsten wachsenden GameTech-Firmen der Welt. Mit Fokus auf Technologie und Menschen arbeitet Kaizen Gaming kontinuierlich daran, das Wett-Erlebnis für seine Millionen Kunden weltweit weiterzuentwickeln und so Entertainment mit verantwortungsvollem Spiel zu ermöglichen.

Kaizen Gaming ist die Muttergesellschaft der Premium-Online-Sportwettenmarke Betano, welche sich in zahlreichen Märkten Europas, Nord- und Südamerikas, sowie Afrikas etabliert hat. Das "Kaizen 2626" Unternehmensziel lautet, bis zum Jahr 2026 in 26 Ländern tätig zu sein. Weltweit beschäftigt Kaizen Gaming mehr als 2.700 Angestellte.

Kaizen Gaming wurde als führender Player im globalen Sportwetten- und Gaming-Markt anerkannt und hat mehrere Branchenpreise erhalten. Als erstes Unternehmen weltweit wurde es mit sieben Auszeichnungen in einem einzigen Jahr bei den EGR Operator Awards 2024 prämiert ("Bester Sportwettenanbieter des Jahres", "Bester Arbeitgeber", "Bestes Affiliate-Programm", "Bester Fußball-Wettanbieter", "Bester Anbieter für Live-Wetten", "Bestes In-House-Produkt").

Weitere Informationen zu Kaizen Gaming und Betano.

Original-Content von: KAIZEN GAMING INTERNATIONAL LTD, übermittelt durch news aktuell