"Handwerk macht Zukunft": ProjektBauer GmbH veröffentlicht neues Buch

Wangen an der Aare

Die ProjektBauer GmbH, eine Unternehmensberatung für Handwerksunternehmen, ist stolz darauf, ihr neues Buch "Handwerk macht Zukunft" vorzustellen, das im Januar 2024 auf dem Markt erschienen ist. Wie die Geschäftsführung mitteilte, handelt es sich bei dem Buch um einen wegweisenden Leitfaden für Entscheider aus Handwerk und Industrie, die nach praxisnahen Strategien suchen, um ihr Unternehmen merklich attraktiver, erfolgreicher im Verkauf und besser organisiert zu machen.

Geschäftsführer Adrian Bauer: "Künstliche Intelligenz und digitale Tools sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken - auch nicht für Handwerksunternehmen. Sie verbessern die Effizienz und fördern zukunftsweisende Innovationen. Um die Vorteile voll auszuschöpfen, kommt es allerdings auf eine präzise Planung und individuelle Umsetzung an. In unserem neuen Buch zeigen wir auf, wie es möglich ist, als Handwerksbetrieb die maximale Effizienz zu erzielen. Zudem geht es um die Themen Marketing und Vertrieb, die heutzutage eine zentrale Rolle bei der Kundengewinnung spielen. Unser Buch bietet praxisnahe Lösungen, die nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit stärken, sondern auch die täglichen Betriebsabläufe optimieren. Es handelt sich also nicht nur um ein theoretisches Werk, sondern vielmehr um einen praktischen Leitfaden, der Unternehmen in die Lage versetzen soll, bewährte Methoden in der realen Unternehmenswelt anzuwenden."

Mit der ProjektBauer GmbH haben es sich Adrian und Oliver Bauer, die Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens, zur Aufgabe gemacht, Handwerksbetriebe effizient bei ihrer Positionierung zu unterstützen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten können. Ihre Dienstleistungen umfassen individuelle Workshops über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten, in denen verschiedene Aspekte, darunter Marktpositionierung, Akquise-Maßnahmen und Prozessoptimierung, behandelt werden. Auch in ihr neues Buch bringen Adrian und Oliver Bauer ihre umfangreiche Expertise ein. Sie sind fest entschlossen, ihr praktisches Wissen und ihre langjährigen Erfahrungen zu teilen, um Unternehmen dabei zu helfen, sich erfolgreich für die Zukunft aufzustellen.

"Handwerk macht Zukunft" kommt zu einer Zeit auf den Markt, in der Handwerk und Industrie vor großen Herausforderungen stehen. Das Buch richtet sich an Inhaber, Geschäftsführer, Verkaufsleiter und Führungskräfte, die mit ihrem Unternehmen den entscheidenden Fortschritt erzielen möchten. Inhaltlich konzentriert es sich auf zentrale Themen wie die Organisation effizienter Betriebsabläufe, die Optimierung von Marketing- und Vertriebsstrategien sowie die Entwicklung wesentlicher Führungsfähigkeiten. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Rolle der Digitalisierung in Handwerk und Industrie, um durch Technologieeinsatz die Produktivität zu steigern und die Effizienz zu maximieren. "Handwerk macht Zukunft" legt den Fokus auf die essenzielle Bedeutung von Strukturen und Prozessen in Betrieben, um Ineffizienzen zu vermeiden - und dadurch langfristige Umsatz- und Margeneinbußen zu vermeiden. Außerdem erfahren Entscheider aus Handwerk und Industrie, wie sie in der heutigen Zeit maximale Sichtbarkeit und Wahrnehmung erzielen.

"Das Handwerk ist eine traditionsreiche Branche, die sich im Wandel der Zeit jedoch maßgeblich verändert hat. Die Herausforderungen sind heutzutage anders als noch vor einigen Jahrzehnten. Wir von der ProjektBauer GmbH widmen uns diesen Herausforderungen, indem wir Handwerksbetrieben zu mehr Kapazität und Wachstum verhelfen. Für die Zukunft planen wir, unser Engagement im Kampf gegen den Fachkräfte- und Nachwuchsmangel weiter fortzusetzen. Ebenso wichtig ist es uns, das Ansehen des Handwerks in der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. In diesem Sinne markiert unser Buch den Auftakt einer Initiative, die auf die Förderung und Modernisierung des Handwerkssektors abzielt", so zweiter Geschäftsführer Oliver Bauer.

Hier kann das Buch direkt bestellt werden: www.handwerk-macht-zukunft.ch

Weitere Informationen zum Buch finden Sie unter:

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1071065878

https://www.amazon.de/HANDWERK-MACHT-ZUKUNFT-organisierter-erfolgreicher/dp/3986310622

