Straubinger Tagblatt

Beim EU-Gipfel zeigt sich Europas Feigenblatt

Straubing (ots)

Die Forderung nach einer Friedenskonferenz klingt bedeutsam, nach einer klaren Position. In Wahrheit ist sie aber nicht mehr als ein Feigenblatt, das verdecken soll, dass die Europäer keine Rolle spielen. Zum jetzigen Zeitpunkt geht es Israel, das muss man so nüchtern sagen, nicht um Frieden, sondern um Sicherheit. (...) Wenn es Europa jedoch schon nicht gelingt, sich in dieser Frage zu einigen, kann es einem mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft nur bange werden.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell