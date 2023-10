Straubinger Tagblatt

Sahra Wagenknecht - Eine Stimme, die hilft

Straubing (ots)

Vielleicht nimmt Sahra Wagenknecht der AfD wirklich entscheidend Stimmen. Stört und zerstört den starken rechten Rand des politischen Spektrums, indem sie möglichst viele der ganz Unzufriedenen auf ihre Seite holt. Hoffentlich nicht mit einem Appell an die Wut bei vielen wie die AfD, sondern mit Lösungsvorschlägen und Konzepten, die realistisch sind und immerhin in Teilen tragfähig. Anschlussfähig an das, was die demokratischen Parteien, die heute wählbar sind und die wir dringend brauchen, an guten Vorschlägen und Lösungen dann doch auch haben. Eine Stimme in der Politik, die hilft und nicht schadet. Dialogfähig und dialogwillig, nicht dogmatisch.

